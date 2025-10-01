    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Börse, Baby

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kann Intel durch den Einstieg des KI-Riesen Nvidia gerettet werden?

    In dieser Folge von Börse, Baby! analysieren Krischan und Ferdinand die Hintergründe des Deals zwischen Intel und Nvidia. Ist das der Wendepunkt für den Chiphersteller oder ist der Zug schon längst abgefahren?

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby - Kann Intel durch den Einstieg des KI-Riesen Nvidia gerettet werden?
    Foto: Dall-E

    Der milliardenschwere Deal zwischen Intel und Nvidia markiert einen potenziellen Wendepunkt in der Halbleiterindustrie. Nvidia, dessen Chips den globalen KI-Boom antreiben, gibt damit ein bedeutendes Votum des Vertrauens für den traditionsreichen, aber in den letzten Jahren angeschlagenen US-Chiphersteller ab.

    Mit dieser Transaktion steigt Nvidia zu einem der größten Anteilseigner von Intel auf und wird voraussichtlich 4 Prozent oder mehr des Unternehmens halten. Dies verschafft Intel ein dringend benötigtes Kapitalpolster. Aber kann der Konzern durch den Deal zu einem wichtigen KI-Player werden, oder bleibt Intel ein Außenseiter im Rennen um die Zukunftstechnologie?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    174,00€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    197,92€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In dieser Folge von Börse, Baby! analysieren Krischan und Ferdinand die Hintergründe des Deals, werfen einen Blick auf Kennzahlen und diskutieren, welche Chancen und Risiken für Intel und andere Akteure im KI-Ökosystem bestehen. Dabei geht es nicht nur um diese Aktien, sondern auch um die Frage: Stehen wir gerade vor einer Blase ähnlich der Dotcom-Zeit.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Wer verstehen will, ob Intel aus der Versenkung wieder auftauchen und tatsächlich vom KI-Hype profitieren könnte, sollte unbedingt reinhören. Oder hat der Star der Dotcom-Zeit seine besten Zeiten doch schon hinter sich?

    wO YT Börse, Baby!-29-Template 2.webp

    Mit klaren Thesen, fundierten Einschätzungen und spannenden Diskussionen liefern die beiden eine kompakte Analyse eines der heißesten Börsenthemen des Jahres – ganz ohne Anlageberatung, aber mit jeder Menge Denkanstöße.

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,59$, was einem Rückgang von -10,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Kann Intel durch den Einstieg des KI-Riesen Nvidia gerettet werden? In dieser Folge von Börse, Baby! analysieren Krischan und Ferdinand die Hintergründe des Deals zwischen Intel und Nvidia. Ist das der Wendepunkt für den Chiphersteller oder ist der Zug schon längst abgefahren?