Börse, Baby
Kann Intel durch den Einstieg des KI-Riesen Nvidia gerettet werden?
In dieser Folge von Börse, Baby! analysieren Krischan und Ferdinand die Hintergründe des Deals zwischen Intel und Nvidia. Ist das der Wendepunkt für den Chiphersteller oder ist der Zug schon längst abgefahren?
- Intel und Nvidia: Milliarden-Deal als Wendepunkt?
- Nvidia wird großer Anteilseigner bei Intel, 4% geplant.
- Chancen und Risiken für Intel im KI-Markt diskutiert.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Der milliardenschwere Deal zwischen Intel und Nvidia markiert einen potenziellen Wendepunkt in der Halbleiterindustrie. Nvidia, dessen Chips den globalen KI-Boom antreiben, gibt damit ein bedeutendes Votum des Vertrauens für den traditionsreichen, aber in den letzten Jahren angeschlagenen US-Chiphersteller ab.
Mit dieser Transaktion steigt Nvidia zu einem der größten Anteilseigner von Intel auf und wird voraussichtlich 4 Prozent oder mehr des Unternehmens halten. Dies verschafft Intel ein dringend benötigtes Kapitalpolster. Aber kann der Konzern durch den Deal zu einem wichtigen KI-Player werden, oder bleibt Intel ein Außenseiter im Rennen um die Zukunftstechnologie?
In dieser Folge von Börse, Baby! analysieren Krischan und Ferdinand die Hintergründe des Deals, werfen einen Blick auf Kennzahlen und diskutieren, welche Chancen und Risiken für Intel und andere Akteure im KI-Ökosystem bestehen. Dabei geht es nicht nur um diese Aktien, sondern auch um die Frage: Stehen wir gerade vor einer Blase ähnlich der Dotcom-Zeit.
Wer verstehen will, ob Intel aus der Versenkung wieder auftauchen und tatsächlich vom KI-Hype profitieren könnte, sollte unbedingt reinhören. Oder hat der Star der Dotcom-Zeit seine besten Zeiten doch schon hinter sich?
Mit klaren Thesen, fundierten Einschätzungen und spannenden Diskussionen liefern die beiden eine kompakte Analyse eines der heißesten Börsenthemen des Jahres – ganz ohne Anlageberatung, aber mit jeder Menge Denkanstöße.
Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion