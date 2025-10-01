Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die Produktion von "ready-to-fill" Injektionsfläschchen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    Düsseldorf/Wertheim (ots) - Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die
    Produktion von "ready-to-fill" Injektionsfläschchen

    - Neue Produktionshalle für RTF-Fläschchen und innovative Verpackungsplattform
    EZ-fill Smart
    - Bestmöglichen Schutz für empfindliche Biopharmazeutika
    - Gesamtinvestitionsvolumen von rund 30 Mio. Euro
    - Rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region

    Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für
    die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat mit dem offiziellen Spatenstich
    die Bauarbeiten für die Erweiterung der Produktion am Standort Wertheim
    begonnen. Bereits Mitte 2027 sollen hier in einer neuen 4.000 m²
    Produktionshalle hochwertige "ready-to-fill" (RTF/RTU) Injektionsfläschchen in
    der innovativen Verpackung EZ-fill Smart vom Band laufen. Am Standort Wertheim
    produziert Gerresheimer mit rund 160 Mitarbeitenden Injektionsfläschchen und
    Ampullen. Mit der geplanten Erweiterung werden voraussichtlich weitere 50
    Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region entstehen. Wertheim wird neben
    Querétaro, Mexiko, der zweite Gerresheimer Produktionsstandort sein, der
    RTF-Injektionsfläschchen auch in der innovativen Verpackungsplattform EZ-fill
    Smart anbieten kann. Gerresheimer investiert insgesamt rund 30 Mio. Euro in den
    Bau und die technische Ausstattung des neuen Produktionsgebäudes. Mit der
    Erweiterung unterstreicht Gerresheimer seine Position als führender System- und
    Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotechbranche, insbesondere auch für
    injizierbare Biopharmazeutika.

    "Die Erweiterung in Wertheim ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere
    Wachstumsstrategie mit der Erweiterung unseres Portfolios um spezielle Systeme
    und Lösungen für Biopharmazeutika umsetzen", erläutert Dietmar Siemssen, CEO der
    Gerresheimer AG.

    "EZ-fill Smart ist die Verpackungsplattform der nächsten Generation für
    ready-to-fill Injektionsfläschchen. Zusammen mit unseren Gx Elite RTF Vials
    bietet diese High-Value-Lösung durch höchste Produktqualität bestmöglichen
    Schutz für empfindliche Biopharmazeutika", ergänzt Volker Rekowski, Senior Vice
    President Europe & Asia Tubular Glass bei Gerresheimer.

    Kompetenzzentrum für Injektionsfläschchen und Ampullen

    Der Standort Wertheim, der bereits seit 1957 pharmazeutische Ampullen
    produziert, gehört seit 1989 zur Gerresheimer Gruppe. Es ist das europäische
    Kompetenzzentrum von Gerresheimer für High-Value Gx Elite Injektionsfläschchen
    und Ampullen, zukünftig auch im Bereich der vorsterilisierten "ready-to-fill"
    (RTF) Injektionsfläschchen. Zuletzt hatte Gerresheimer hier im Jahr 2022 in neue
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 36,38 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -17,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +34,99 %/+172,73 % bedeutet.

