Tesla-Rivale meldet Rekordzahlen: Aktie steigt!

Die Verkaufszahlen verteilen sich auf die drei Marken des Konzerns: 13.728 Fahrzeuge der Premiumreihe NIO, 15.246 Einheiten der familienorientierten Marke ONVO sowie 5.775 Modelle von Firefly, die im Segment der kleineren und preisgünstigeren Elektroautos angesiedelt ist.

Der chinesische Elektroautobauer NIO hat im September 2025 so viele Fahrzeuge an Kunden übergeben wie nie zuvor. Mit 34.749 Auslieferungen übertraf das Unternehmen seinen bisherigen Monatsrekord deutlich. Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres entspricht das einem Wachstum von 64,1 Prozent. Auch im Vergleich zum August konnte NIO zulegen – um rund 11 Prozent.

Auch auf Quartalssicht setzte NIO eine Bestmarke. Im dritten Vierteljahr summierten sich die Auslieferungen auf 87.071 Fahrzeuge – ein Plus von 40,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und rund 20,8 Prozent mehr als im zweiten Quartal. Damit erreichte das Unternehmen zwar nur den unteren Rand der eigenen Zielspanne von 87.000 bis 91.000 Fahrzeugen, stellte jedoch gleichzeitig einen neuen Bestwert auf. Seit der Unternehmensgründung 2014 summieren sich die gesamten Auslieferungen bis Ende September auf 872.785 Fahrzeuge.

Für das vierte Quartal peilt NIO einen weiteren Meilenstein an: 150.000 Fahrzeuge sollen ausgeliefert werden. Rückenwind verspricht sich der Hersteller unter anderem von der Markteinführung des neuen Flaggschiff-SUV ES8, das am 20. September vorgestellt wurde und bereits kurz nach dem Launch an erste Kunden ging.

Die Deutsche Bank hatte für den September 35.000 Auslieferungen prognostiziert – NIO verfehlte diese Schätzung nur knapp. Beobachter sehen in der breiten Modellpalette einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Das Unternehmen ist sowohl im Premiumsegment als auch im Familien- und Kleinwagenmarkt mit jeweils eigenständigen Marken vertreten.

Der Blick der Branche richtet sich nun auch auf den Konkurrenten Tesla, der am Donnerstag seine weltweiten Auslieferungszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen will. Zwar konnte der US-Hersteller zuletzt die Zahl der Neuzulassungen in China steigern, im Jahresvergleich ist das dritte Quartal jedoch von einem Rückgang geprägt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion