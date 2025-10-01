JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,50

Kursziel alt: 4,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte am 4. November über ein vergleichsweise solides drittes Geschäftsquartal im Rahmen der Unternehmensziele berichten, schrieb Jose M Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Barmittelzufluss (FCF) sollte saisontypisch stark ausfallen, der Ausblick aber vor allem auf Aussagen zur Entwicklung im neuen Geschäftsjahr liegen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.