Lufthansa trimmt sich auf Renditeziele

Die Bewertung der größten Airlines Europas signalisiert eine Unterbewertung. Das KGV 7 und die Ausschüttungsrendite stolze 4%. Die Fluglinie will profitabler werden und streicht 4.000 Stellen. Hohe Kosten und mangelnde Profitabilität belasten den Konzern. Mit Digitalisierung und Automatisierung sollen bis Ende des Jahres 4.000 Arbeitsplätze wegfallen und das überwiegend in Deutschland. Insgesamt hat die Fluglinie fast über 103.000 Beschäftigte.

Die Umsatzrendite soll zwischen 2028 und 2030 nun 8 bis 10% erreichen und damit das historische Ergebnis der Lufthansa-Gruppe übertreffen. Von diesem Gewinnziel ist der Kranich weit entfernt. Tatsächlich schaffte Lufthansa im letzten Jahr 4,4% Rendite, während beispielsweise British Airways fast 14% einflog. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Im laufenden Jahr soll ein operativer Gewinn von 1,6 Milliarden Euro eingeflogen werden.