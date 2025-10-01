    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Lufthansa trimmt sich auf Renditeziele

    Das Unternehmen wird durch ein Effizienzprogramm fit gemacht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kranich-Aktie stürzt um 9%, Marktkapitalisierung 9 Mrd.
    • 4.000 Stellenabbau zur Steigerung der Profitabilität.
    • Bis 2030: 200 neue Flugzeuge, Kostenoptimierung geplant.

    Die Bewertung der größten Airlines Europas signalisiert eine Unterbewertung. Das KGV 7 und die Ausschüttungsrendite stolze 4%. Die Fluglinie will profitabler werden und streicht 4.000 Stellen. Hohe Kosten und mangelnde Profitabilität belasten den Konzern. Mit Digitalisierung und Automatisierung sollen bis Ende des Jahres 4.000 Arbeitsplätze wegfallen und das überwiegend in Deutschland. Insgesamt hat die Fluglinie fast über 103.000 Beschäftigte.   

    Die Umsatzrendite soll zwischen 2028 und 2030 nun 8 bis 10% erreichen und damit das historische Ergebnis der Lufthansa-Gruppe übertreffen. Von diesem Gewinnziel ist der Kranich weit entfernt. Tatsächlich schaffte Lufthansa im letzten Jahr 4,4% Rendite, während beispielsweise British Airways fast 14% einflog. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Im laufenden Jahr soll ein operativer Gewinn von 1,6 Milliarden Euro eingeflogen werden.

    Um die neuen Ziele zu erreichen, will der Konzern die Zusammenarbeit der Konzerngesellschaften enger verzahnen und Synergien bilden. Bei den Flugzeugherstellern Airbus und Boeing herrscht Lieferknappheit. Deswegen rechnet die Kranich-Airline mit weiter steigenden Preisen. Zentral für die Fluggesellschaft ist das „Business Programm“, die größte Flottenmodernisierung in der Geschichte des Unternehmens.

    Bis 2030 erwartet die Lufthansa-Gruppe mehr als 200 neue Flugzeuge, davon 100 für die Langstrecke. Neue Jets ermöglichen niedrigere Betriebs- und Wartungskosten. Die wichtigsten Beteiligungen sind die Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und ITA Airways (früher Alitalia). Der Lufthansa-Konzern will weiter effizienter und digitaler werden und Arbeiten, wie das Einchecken, dem Kunden zu überlassen. Das Unternehmen wird durch ein Effizienzprogramm fit gemacht.  



    1 im Artikel enthaltener Wert
