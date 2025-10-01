    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    'Guter Austausch' mit Jindal Steel

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp prüft Übernahmeangebot von Jindal Steel.
    • Fokus auf nachhaltige Stahlproduktion und Beschäftigung.
    • Gespräche mit Arbeitnehmervertretern laufen intensiv.
    Thyssenkrupp-Vorständin - 'Guter Austausch' mit Jindal Steel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KOPENHAGEN/DUISBURG (dpa-AFX) - Thyssenkrupp befindet sich nach Angaben von Vorständin Ilse Henne in einem guten Austausch mit dem indischen Stahlhersteller Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte. "Es ist ein Angebot, was wir sehr ernst nehmen", sagte Henne am Rande eines Treffens von Vertretern großer europäischer Unternehmen mit EU-Spitzenpolitikern der Deutschen Presse-Agentur in Kopenhagen.

    Thyssenkrupp und Jindal Steel hatten vor gut zwei Wochen bekannt gemacht, dass der familiengeführte Stahlkonzern die gesamte Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen will und bereits ein unverbindliches Angebot abgegeben hat. Henne ist im Vorstand der Thyssenkrupp AG für die Werkstoffsparte verantwortlich. Daneben ist sie auch Aufsichtsratsvorsitzende der Stahlsparte.

    Es komme jetzt auf sehr viele Elemente an, sagte Henne. "Nicht nur die Arbeitnehmervertreter sagen, Stahl ist Zukunft, das sagen wir auch. Und deswegen setzen wir auf eine nachhaltige Lösung für die Stahlproduktion in Deutschland." Es gehe natürlich um den Preis und um das Best-/Fair-Owner-Prinzip mit der Arbeitnehmervertretung. "All diese Elemente werden wir respektieren und systematisch auf den Tisch bringen und diskutieren."

    Thyssenkrupp hatte schon bei der Bekanntgabe erklärt, das Angebot "intensiv prüfen" zu wollen. Dabei wolle man vor allem auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an den Stahl-Standorten achten. Arbeitnehmervertreter hatten sich ebenfalls aufgeschlossen gezeigt. Thyssenkrupp Steel ist Deutschlands größter Stahlhersteller./rdz/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 12,22 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,68 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,79 %/-27,01 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
