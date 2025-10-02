85 Prozent Gewinn seit Jahresbeginn: Analysten rechnen mit weiterem Aufschlag!

Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Carvana von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel deutlich von 385 auf 475 US-Dollar angehoben. Analyst John Colantuoni sieht damit ein Kurspotenzial von 21 Prozent. "Die Ergebnisse unserer Verbraucherumfrage, unsere eigene Marktanalyse sowie eine Kapazitätsstudie sprechen alle dafür, dass Carvana weiterhin stark wächst und die Markterwartungen übertreffen wird", schrieb er am Mittwoch.

Carvana profitiert laut Colantuoni von einem grundlegenden Wandel im US-Automarkt. Immer mehr Konsumenten wollen ihre Fahrzeuge online kaufen und verkaufen. In diesem Trend liege ein enormes Potenzial für das Unternehmen. "Carvana ist am besten positioniert, um von dem noch jungen digitalen Wandel in dem 800 Milliarden US-Dollar schweren Gebrauchtwagenmarkt zu profitieren", betonte der Analyst.

Neben dem Nachfragewachstum hebt Jefferies auch strukturelle Vorteile hervor. Durch Skaleneffekte bei den Fixkosten könne Carvana seine Erlöse effizienter steigern. Das stütze nicht nur die Profitabilität, sondern führe zu einem "branchenweit führenden Wachstum beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen", so Colantuoni.

Aktie mit beeindruckender Jahresperformance

Die Anleger haben den Optimismus bereits teilweise eingepreist: Seit Jahresbeginn ist die Aktie um mehr als 85 Prozent gestiegen. Colantuoni sieht dennoch weiteres Potenzial: "Wir erwarten, dass sich die Bewertung im Zeitverlauf weiter erhöht, sobald der Markt Vertrauen in die langfristigen wirtschaftlichen Grundlagen und Chancen von Carvana gewinnt."

Die Aktie beendete den Handel an der New Yorker Börse am Mittwoch 4,82 Prozent höher bei 395,41 US-Dollar.

Auch andere Analysten teilen diese Einschätzung. Laut Daten des Finanzdienstleisters LSEG empfehlen 14 von 23 Experten die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit Strong Buy ein. Damit gehört Carvana aktuell zu den Favoriten vieler Marktbeobachter im US-Handel mit Gebrauchtwagen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

