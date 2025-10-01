    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    dpa-AFX-Überblick

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 01.10.2025 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Nike zeigt erste Erfolge im Umbau, Umsatz steigt leicht.
    • Zölle belasten Nike und gesamte Branche weiterhin stark.
    • Fuchs verlängert Vertrag von CEO Stefan Fuchs bis 2029.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 01.10.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Umbau bei Nike trägt erste Früchte - Zölle belasten stärker

    BEAVERTON - Die Maßnahmen zum Weg aus der aktuellen Krise zeigen beim US-Sportartikelhersteller Nike erste Erfolge. Das Unternehmen schnitt im ersten Geschäftsquartal (per Ende August) besser ab als erwartet. So konnte das Unternehmen, das seit einiger Zeit unter sinkenden Umsätzen leidet, seine Erlöse leicht steigern. Im zuletzt vernachlässigten, wichtigen Großhandelsgeschäft konnte Nike wieder Fortschritte verzeichnen. Beeinträchtigt werden die Bemühungen jedoch durch die Zollpolitik, die nicht nur Nike, sondern die gesamte Branche derzeit umtreibt.

    Trump verspricht nach Pfizer-Deal weitere Abkommen mit Pharmafirmen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nike Inc!
    Long
    68,72€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 12,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,31€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 12,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ZÜRICH - Die US-Regierung hat am Dienstag einen Deal mit dem amerikanischen Pharmariesen Pfizer für günstigere Medikamente verkündet. Nach Darstellung von Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen.

    ROUNDUP: ZF verschärft bei Antriebssparte Sparkurs - Kein Verkauf

    FRIEDRICHSHAFEN - Der Verkauf der Antriebssparte "Division E" beim hoch verschuldeten Autozulieferer ZF Friedrichshafen im Zuge der Sanierung ist kein Thema mehr. Die teilte das Unternehmen nach einer Einigung auf ein Bündnis für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungssicherung mit dem Gesamtbetriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall mit. Eine Ausgliederung der Division werde nicht mehr angestrebt.

    Schmierstoffhersteller Fuchs verlängert Vertrag von Konzernchef Fuchs

    MANNHEIM - Der Aufsichtsrat des Schmierstoffherstellers Fuchs hat den Vertrag mit seinem Unternehmenschef Stefan Fuchs verlängert. Der 57-Jährige werde für weitere drei Jahre bis Ende Juni 2029 das Unternehmen leiten, teilte der im MDax notierte Konzern am Mittwoch in Mannheim mit. Fuchs ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender und ist unter anderem für die Konzernentwicklung und das Personal zuständig.

    Auto1 bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Finanzchef

    BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 bekommt mit Christian Wallentin zum 1. Januar 2026 einen neuen Finanzchef. Er folgt auf Markus Boser, der Ende 2025 nach zehn Jahren im Unternehmen als Finanzchef zurücktreten wird, wie Auto1 am Mittwochmorgen in Berlin mitteilte. Wallentin beginnt bei Auto1 am 1. Oktober 2025 für eine gemeinsame Übergangsphase mit Boser bis zum Jahresende und wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsmitglied.

    Musk will Wikipedia Konkurrenz machen

    AUSTIN - Tech-Milliardär Elon Musk will der Online-Enzyklopädie Wikipedia Konkurrenz machen. Bei seiner KI-Firma xAI werde eine Alternative mit dem Namen Grokipedia entwickelt, schrieb Musk auf der ebenfalls ihm gehörenden Plattform X.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Novartis erhält FDA-Zulassung für Rhapsido bei Nesselsucht -Givaudan will kleinen US-Parfumhersteller kaufen
    -Chefin der Signal-App droht mit Rückzug aus Europa
    -EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
    -Tabakkonzern Imperial Brands: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus -IG Metall geht bei ZF von geringerem Arbeitsplatzabbau aus -IG Metall: Bund muss in Stahlkrise entschlossen handeln -Cyber-Bedrohungslage in der EU verschärft sich
    -Staatsanwaltschaft ermittelt nach Drohnensichtungen
    -Roboter und KI: DHL eröffnet Innovationszentrum
    -Iberdrola: Baustart für letzten Windpark von Dreierverbund vor Rügen -Digitalminister: 'Deutschland hat sich ein bisschen verknotet' -Daimler Truck baut eigene Ladesäulen für E-Busse
    -ROUNDUP: Britisches Werbeverbot für Junk-Food wird umgesetzt -Versicherer: Stundensatz in Autowerkstätten höher denn je -BMW schließt Leipziger Werk an Wasserstoffnetzwerk an -IG Metall in Bayern fürchtet weitergehenden Stellenabbau bei Bosch -Weniger Haushalte wollen in Energiewende investieren
    -OpenAI lässt Nutzer KI-Videos von sich selbst erstellen -Schneider: Weiter uneins über Verbrenner-Aus
    -EU-Spitzen beraten über Drohnenabwehr und Ukraine-Hilfe -E-Patientenakten werden Pflicht für Praxen
    -Amazon will mit hilfreicher KI zu Hause punkten
    -Weiter Beeinträchtigungen nach Cyberangriff am Flughafen BER -Klage gegen Rundfunkbeitrag: Bundesgericht nimmt sich Zeit -Einigung für nordwestdeutsche Stahlindustrie erreicht -ROUNDUP: Der Fahrzeugtyp, der Deutschland spaltet
    -Viele können sich höhere Parkgebühren für SUVs vorstellen°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,42 % und einem Kurs von 62,60 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +5,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 128,18 Mrd..

    Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +11,04 %/+51,01 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nike (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 01.10.2025 - 15.15 Uhr ROUNDUP: Umbau bei Nike trägt erste Früchte - Zölle belasten stärker BEAVERTON - Die Maßnahmen zum Weg aus der aktuellen Krise zeigen beim US-Sportartikelhersteller Nike erste Erfolge. Das Unternehmen schnitt im ersten Geschäftsquartal (per Ende …