Metaplanet steigt zum viertgrößten Bitcoin-Halter weltweit auf

Die japanische Bitcoin-Treasury-Firma Metaplanet hat mit einer neuen Großinvestition seine Position im Krypto-Markt ausgebaut. Das Unternehmen gab eine Akquisition von 5.268 Bitcoin im Wert von rund 91,6 Milliarden Yen (623 Millionen US-Dollar) bekannt. Mit dem Zukauf steigen die Gesamtbestände auf 30.823 BTC, womit Metaplanet nun als viertgrößter börsennotierter Bitcoin-Halter weltweit geführt wird – hinter Branchenriesen Strategy, MARA Holdings und XXI.

Die jüngste Transaktion erfolgte zu einem Durchschnittspreis von rund 17,4 Millionen Yen (118.328 US-Dollar) je Coin. Damit liegt der durchschnittliche Einstandspreis über alle Käufe hinweg bei rund 107.912 US-Dollar je Bitcoin, was einer Gesamtinvestition von etwa 3,33 Milliarden US-Dollar entspricht.

CEO Simon Gerovich erklärte in einem Post auf X, dass der Zukauf einen wichtigen Meilenstein markiere: "Mit dem Überschreiten der 30.000-BTC-Marke festigen wir unsere Stellung als aggressivster institutioneller Bitcoin-Akteur in Asien."

Expansion in den USA und neues Geschäftsmodell

Parallel zur Treasury-Strategie baut Metaplanet sein Geschäftsfeld aus. Im September kündigte das Unternehmen die Gründung von zwei neuen Tochtergesellschaften an: Metaplanet Income Corp. (USA), fokussiert auf Erträge aus Derivatehandel und bitcoinbezogenen Dienstleistungen, sowie eine japanische Einheit, die Medien- und Eventformate rund um Bitcoin entwickelt.

Gerovich betonte, dass die Dual-Strategie des Unternehmens – bestehend aus aggressiver Akkumulation und Geschäftsausweitung – eine "strategische Wette auf Bitcoin als langfristigen Hedge und Wachstumsmotor" darstellt.

Finanzierung durch Kapitalmaßnahmen

Metaplanet verfolgt eine klare Expansionspolitik, die vor allem durch internationale Aktienemissionen gestützt wird. Erst im September gab das Unternehmen die Ausgabe von 385 Millionen neuen Aktien im Gegenwert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Mittel sind explizit für weitere Bitcoin-Käufe vorgesehen.

Zudem vermeldete Metaplanet im dritten Quartal Umsatzerlöse von 2,438 Milliarden Yen (16,5 Millionen US-Dollar), ein Anstieg von 115,7 Prozent gegenüber Q2. "Die Q3-Ergebnisse zeigen unsere operative Skalierbarkeit und stärken die finanzielle Basis für die geplante Vorzugsaktien-Emission", so Gerovich.

Langfristziele: 100.000 BTC bis 2026

Mit dem Erreichen der 30.000-BTC-Marke hat Metaplanet bereits sein Jahresziel 2025 erfüllt. Das Unternehmen strebt nun an, die Bestände bis 2026 auf 100.000 BTC und bis 2027 auf 210.000 BTC auszubauen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Metaplanet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,49 % und einem Kurs von 3,17EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 15:33 Uhr) gehandelt.



