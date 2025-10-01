ING Deutschland erweitert mit der Kfz-Versicherung der Allianz Direct ihr Versicherungsangebot

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group
    Frankfurt am Main (ots) - Die Kundinnen und Kunden der ING Deutschland können ab
    sofort die Kfz-Versicherung der Allianz Direct über das Online-Banking und die
    ING App abschließen. Die Kfz-Versicherung bietet Haftpflicht mit Teilkasko oder
    Vollkaskoschutz sowie individuell wählbarer Selbstbeteiligung. Schäden können
    online oder telefonisch bei Allianz Direct gemeldet werden.

    Besondere Zusatzleistungen können einfach online zusammengestellt werden. Dazu
    zählen die Mobilitätsgarantie bei Unfall, Panne oder Krankheit und der
    Fahrerinnen- und Fahrerschutz bei Unfällen mit erheblichen Verletzungen.
    Ebenfalls gibt es einen Rabattschutz zum Erhalt der Schadenfreiheitsklasse sowie
    die freie Werkstattwahl.

    "Ein Großteil der Kfz-Versicherungen wird in Deutschland über digitale Kanäle
    abgeschlossen. Das passt gut zu unserem Geschäftsmodell. Mit der Allianz Direct
    als Online-Versicherer haben wir dafür den idealen Partner an unserer Seite",
    erläutert Jeno Pinter, Tribe Lead Get Protected, ING Deutschland.

    Weitere Informationen: https://www.ing.de/versicherungen/auto

