ING Deutschland erweitert mit der Kfz-Versicherung der Allianz Direct ihr Versicherungsangebot
Frankfurt am Main (ots) - Die Kundinnen und Kunden der ING Deutschland können ab
sofort die Kfz-Versicherung der Allianz Direct über das Online-Banking und die
ING App abschließen. Die Kfz-Versicherung bietet Haftpflicht mit Teilkasko oder
Vollkaskoschutz sowie individuell wählbarer Selbstbeteiligung. Schäden können
online oder telefonisch bei Allianz Direct gemeldet werden.
Besondere Zusatzleistungen können einfach online zusammengestellt werden. Dazu
zählen die Mobilitätsgarantie bei Unfall, Panne oder Krankheit und der
Fahrerinnen- und Fahrerschutz bei Unfällen mit erheblichen Verletzungen.
Ebenfalls gibt es einen Rabattschutz zum Erhalt der Schadenfreiheitsklasse sowie
die freie Werkstattwahl.
"Ein Großteil der Kfz-Versicherungen wird in Deutschland über digitale Kanäle
abgeschlossen. Das passt gut zu unserem Geschäftsmodell. Mit der Allianz Direct
als Online-Versicherer haben wir dafür den idealen Partner an unserer Seite",
erläutert Jeno Pinter, Tribe Lead Get Protected, ING Deutschland.
Weitere Informationen: https://www.ing.de/versicherungen/auto
Pressekontakt:
ING Deutschland
Alexander Baumgart
Tel.: +49 (0) 151 161 22 786
E-Mail: mailto:alexander.baumgart@ing.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59133/6129437
OTS: ING Deutschland
