    DZ BANK stuft NIKE INC auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nike nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 76 auf 85 US-Dollar angehoben. Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Sportwarenherstellers habe positiv überrascht, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung gehe "vor allem auf die Erholung des Großhandelskanals und die starke Performance in Nordamerika zurück". Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./rob/gl/la

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 61,73EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 15:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Aristotelis Moutopoulos
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


