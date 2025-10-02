    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Streaming-Gigant unter Druck

    Elon Musk ruft zum Netflix-Boykott auf: Die Aktie stürzt nach der Kritik ab!

    Tesla-Chef Elon Musk wettert gegen Netflix-Inhalte für Kinder und fordert Kündigungen. Die Aktie des Streamingriesen reagiert sofort mit Verlusten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Musk fordert Kündigungen bei Netflix für Kinderinhalte
    • Netflix-Aktie fiel um 2,34 Prozent nach Musks Aufruf
    • Konservative Kritik an Netflix verstärkt Druck auf Anbieter
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Die Aktie von Netflix hat an der Nasdaq am Mittwoch 2,34 Prozent verloren und schloss bei 1.170,90 US-Dollar. Auslöser war ein Aufruf von Tesla-Chef Elon Musk, der seine Follower auf X dazu drängte, ihre Abonnements beim Streaminganbieter zu kündigen.

    Musks Kampagne gegen Inhalte für Kinder

    "Cancel Netflix for the health of your kids", schrieb Musk auf seiner Plattform X. Er reagierte damit auf Vorwürfe, Netflix würde eine "transgender Agenda" vorantreiben. Der Unternehmer, dem rund 226 Millionen Nutzer auf X folgen, teilte zudem Beiträge, in denen von zahlreichen Kündigungen berichtet wurde.

    Besonders heftig kritisierte er die Animationsserie "Dead End: Paranormal Park". Diese richte sich laut Netflix an Kinder ab sieben Jahren. Musk kommentierte dies mit den Worten: "This is not ok."

    Netflix unter Dauerbeschuss konservativer Stimmen

    Der Streamingriese ist nicht zum ersten Mal Ziel politischer Kritik. In den vergangenen Jahren sah sich Netflix immer wieder Vorwürfen konservativer Gruppen ausgesetzt, bestimmte gesellschaftliche Strömungen zu fördern. Das Unternehmen verweist jedoch regelmäßig darauf, Inhalte für ein breites und vielfältiges Publikum bereitzustellen.

    Anleger reagieren sensibel

    Die jüngsten Aussagen von Musk verstärken den Druck auf Netflix, da die Sorge vor möglichen Kündigungswellen im Raum steht. Investoren reagierten prompt mit Verkäufen, was die Aktie am Mittwoch belastete.

    Ob die Kampagne des Tesla-Chefs tatsächlich in spürbaren Abwanderungen von Abonnenten mündet, bleibt offen. Netflix selbst äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Saskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
