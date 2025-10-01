Warum B- und C-Lagen das neue Gold für Immobilienanleger sind (FOTO)

Lengede (ots) - Steigende Zinsen, verhaltene Nachfrage und verschärfte

Finanzierungsbedingungen - der Immobilienmarkt hat sich spürbar gewandelt. In

vielen A-Lagen sind die Preise inzwischen auf einem Niveau, das für breite

Käufergruppen kaum noch erschwinglich ist. Während dort die Spielräume für

Wertsteigerungen zunehmend ausgeschöpft scheinen und Mieten auf Rekordniveau

verharren, rücken B- und C-Standorte immer mehr in den Fokus professioneller

Anleger. Sie bieten oft nicht nur deutlich günstigere Einstiegspreise, sondern

auch stabile Mieteinnahmen, eine gute Infrastruktur und deutlich höhere

Renditechancen.



Viele unterschätzen das langfristige Potenzial sekundärer Lagen, dabei zeigen

sie heute in manchen Regionen eine ähnliche Dynamik, wie sie A-Standorte in der

Vergangenheit auszeichnete. Hier erfahren Sie, welche Märkte künftig besonders

gefragt sein dürften, warum sich auch dort der Wohnungsmarkt zunehmend anspannt

und worauf Anleger achten müssen, um vom Aufschwung der B- und C-Lagen

langfristig zu profitieren.









In den letzten Jahren war der Immobilienmarkt vor allem von Unsicherheiten

geprägt. Dafür waren Zinsanstiege, hinzugekommene Bauvorschriften und eine

daraus resultierende Zurückhaltung in der Nachfrage verantwortlich. Mehr denn je

müssen Investoren deshalb abwägen, an welchem Immobilienstandort sie ihr Kapital

anlegen möchten. Nach wie vor sind hohe Renditen möglich - allerdings winken

diese oft nicht mehr in den Metropolen, die man auch als A-Lagen bezeichnet.



Die Entwicklung von



In der Immobilienbranche werden Immobilienstandorte entsprechend ihrer Lage

eingeteilt. Objekte an absoluten Top-Standorten, vor allem in Metropolen wie

München, Frankfurt oder Hamburg, befinden sich dabei in A-Lagen. Die Preise für

solche Immobilien sind sehr hoch, gleichzeitig ist ihr Entwicklungspotenzial oft

gering - nicht, weil das Interesse an diesen Objekten nachlassen würde, sondern

weil weitere Preissteigerungen kaum mehr möglich sind.



Anders sieht es bei Objekten in B- und C-Lagen aus. Sie befinden sich in

mittelgroßen Städten mit mindestens 200.000 Einwohnern wie Magdeburg, Leipzig

oder Halle. In diesen Lagen ist ein zunehmender Zuzug von Arbeitnehmern,

Studenten und Familien zu beobachten, weil die Lebenshaltungskosten in den

Metropolen kaum mehr tragbar sind. Daraus resultiert eine steigende Nachfrage

nach Wohnraum, was wiederum ein hohes Entwicklungspotenzial verspricht.

Gemeinsam mit den deutlich geringeren Anschaffungskosten, die oft nur halb so

hoch wie für eine A-Lagen-Immobilie sind, ergeben Objekte in B- und C-Lagen eine

spannende Alternative für Investoren.



Zukunftsprognose für den Immobilienmarkt



Für eine Immobilieninvestition ist nicht nur die aktuelle Situation

ausschlaggebend, sondern auch zukünftige Erwartungen. Diese hängen von

verschiedenen Faktoren ab. Momentan ist eine Entspannung des Immobilienmarktes

in A-Lagen nicht abzusehen. Das bedeutet, die Fokussierung auf B- und C-Lagen

wird voraussichtlich kein vorübergehender Trend sein. Je größer das Interesse an

solchen Objekten wird, desto höher werden jedoch voraussichtlich auch die

Preise.



Auf der anderen Seite ist zu erwarten, dass langwierige Baugenehmigungsverfahren

und strenge Bauvorschriften die Wohnraumnachfrage noch verschärfen. Das

Entwicklungspotenzial in solchen Lagen ist also vielversprechend. Entscheidend

wird letztendlich der Zeitpunkt der Investition sein, da das allgemeine

Interesse an B- und C-Lagen zunehmend steigt.



Über Tim Segler:



Tim Segler ist der Geschäftsführer der Signum Real Estate GmbH. Als erfahrener

Bauträger und Projektentwickler unterstützt er seine Kunden dabei, mit sanierten

und renditestarken Immobilien Vermögen aufzubauen und ihre Altersvorsorge zu

sichern. Das Team um Tim Segler bereitet die Objekte optimal für Kapitalanleger

vor und begleitet Interessenten zuverlässig durch den gesamten Kaufprozess. Mehr

Informationen unter: https://signum-realestate.com/



