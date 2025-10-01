Krypto, Immobilien oder Edelmetalle? - Jan Bräutigam verrät, wo sich ein Investment lohnt (FOTO)
Kleve (ots) - Das Thema Geldanlagen ist für die meisten Privatanleger eine
Herausforderung - schließlich gibt es schier unendliche Möglichkeiten. Jan
Bräutigam ist der Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbH
und hat sich mit seiner Krypto-Masterclass der Aufgabe verschrieben, seine
Kunden dabei zu unterstützen, erfolgreich am Krypto-Markt Fuß zu fassen. Wo sich
ein Investment aus seiner Sicht lohnt, erfahren Sie hier.
Niedrige Renditen bei klassischen Finanzinstrumenten wie Sparbüchern oder
Festgeldkonten bringen aktuell viele Privatanleger zum Umdenken. Über viele
Jahre hinweg sind die Zinssätze bei traditionellen Anlageformen stetig gesunken
- und haben so dafür gesorgt, dass die Gewinne immer kleiner wurden. In der
Folge interessieren sich immer mehr Investoren für alternative Geldanlagen wie
Edelmetalle, Krypto-Währungen und Immobilien. "Geldanlagen sind ein komplexes
Thema", bestätigt Jan Bräutigam, Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam
Consulting GmbH. "Angesichts all der Möglichkeiten, die der Markt bietet, ist es
ein Leichtes, den Überblick zu verlieren. Für unerfahrene Anleger gehen damit
viele Gefahren und unnötige Risiken einher. Umso wichtiger ist es, mit
fundierten Informationen an die Sache heranzugehen."
"Wer sein Vermögen vergrößern möchte, schaut in erster Linie auf die Rendite -
jedoch darf auch das Risiko nicht außer Acht gelassen werden", fährt der
Krypto-Experte fort. "Wer sich unsicher ist, wo er sein Erspartes anlegen soll,
tut gut daran, frühzeitig einen Experten zurate zu ziehen." Das gilt
insbesondere für den Krypto-Markt, der für Laien schwer überschaubar und
mitunter auch risikoreich sein kann. Mit seiner Krypto-Masterclass hat sich Jan
Bräutigam der Aufgabe verschrieben, seine Kunden dabei zu unterstützen,
erfolgreich am Krypto-Markt Fuß zu fassen. Indem er ihnen wertvolle Grundlagen
und exklusives Praxiswissen vermittelt, räumt er ihnen effizient die Hürden
durch Betrüger, Falschinformationen und Fehlinvestitionen aus dem Weg, damit sie
beeindruckende Erfolge erzielen können.
Edelmetalle als bewährter Inflationsschutz
Edelmetalle wie Gold und Silber haben eine lange Historie als bewährte
Wertspeicher. Ihre Preise unterliegen zwar Schwankungen auf den globalen
Märkten, bieten im Vergleich zu anderen Anlageklassen insgesamt jedoch eine sehr
solide und weniger volatile Investitionsoption. Ein möglicher Nachteil besteht
darin, dass die sichere physische Lagerung von Gold und Silber zusätzliche
Kosten verursachen kann. Alternativ können Anleger in Gold- und Silber-ETFs
investieren, die die Lagerung und Versicherung übernehmen. "Edelmetalle mögen
