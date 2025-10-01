    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Krypto, Immobilien oder Edelmetalle? - Jan Bräutigam verrät, wo sich ein Investment lohnt (FOTO)

    Kleve (ots) - Das Thema Geldanlagen ist für die meisten Privatanleger eine
    Herausforderung - schließlich gibt es schier unendliche Möglichkeiten. Jan
    Bräutigam ist der Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbH
    und hat sich mit seiner Krypto-Masterclass der Aufgabe verschrieben, seine
    Kunden dabei zu unterstützen, erfolgreich am Krypto-Markt Fuß zu fassen. Wo sich
    ein Investment aus seiner Sicht lohnt, erfahren Sie hier.

    Niedrige Renditen bei klassischen Finanzinstrumenten wie Sparbüchern oder
    Festgeldkonten bringen aktuell viele Privatanleger zum Umdenken. Über viele
    Jahre hinweg sind die Zinssätze bei traditionellen Anlageformen stetig gesunken
    - und haben so dafür gesorgt, dass die Gewinne immer kleiner wurden. In der
    Folge interessieren sich immer mehr Investoren für alternative Geldanlagen wie
    Edelmetalle, Krypto-Währungen und Immobilien. "Geldanlagen sind ein komplexes
    Thema", bestätigt Jan Bräutigam, Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam
    Consulting GmbH. "Angesichts all der Möglichkeiten, die der Markt bietet, ist es
    ein Leichtes, den Überblick zu verlieren. Für unerfahrene Anleger gehen damit
    viele Gefahren und unnötige Risiken einher. Umso wichtiger ist es, mit
    fundierten Informationen an die Sache heranzugehen."

    "Wer sein Vermögen vergrößern möchte, schaut in erster Linie auf die Rendite -
    jedoch darf auch das Risiko nicht außer Acht gelassen werden", fährt der
    Krypto-Experte fort. "Wer sich unsicher ist, wo er sein Erspartes anlegen soll,
    tut gut daran, frühzeitig einen Experten zurate zu ziehen." Das gilt
    insbesondere für den Krypto-Markt, der für Laien schwer überschaubar und
    mitunter auch risikoreich sein kann. Mit seiner Krypto-Masterclass hat sich Jan
    Bräutigam der Aufgabe verschrieben, seine Kunden dabei zu unterstützen,
    erfolgreich am Krypto-Markt Fuß zu fassen. Indem er ihnen wertvolle Grundlagen
    und exklusives Praxiswissen vermittelt, räumt er ihnen effizient die Hürden
    durch Betrüger, Falschinformationen und Fehlinvestitionen aus dem Weg, damit sie
    beeindruckende Erfolge erzielen können.

    Edelmetalle als bewährter Inflationsschutz

    Edelmetalle wie Gold und Silber haben eine lange Historie als bewährte
    Wertspeicher. Ihre Preise unterliegen zwar Schwankungen auf den globalen
    Märkten, bieten im Vergleich zu anderen Anlageklassen insgesamt jedoch eine sehr
    solide und weniger volatile Investitionsoption. Ein möglicher Nachteil besteht
    darin, dass die sichere physische Lagerung von Gold und Silber zusätzliche
    Kosten verursachen kann. Alternativ können Anleger in Gold- und Silber-ETFs
    investieren, die die Lagerung und Versicherung übernehmen. "Edelmetalle mögen
