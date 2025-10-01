Krypto, Immobilien oder Edelmetalle? - Jan Bräutigam verrät, wo sich ein Investment lohnt (FOTO)

Kleve (ots) - Das Thema Geldanlagen ist für die meisten Privatanleger eine

Herausforderung - schließlich gibt es schier unendliche Möglichkeiten. Jan

Bräutigam ist der Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbH

und hat sich mit seiner Krypto-Masterclass der Aufgabe verschrieben, seine

Kunden dabei zu unterstützen, erfolgreich am Krypto-Markt Fuß zu fassen. Wo sich

ein Investment aus seiner Sicht lohnt, erfahren Sie hier.



Niedrige Renditen bei klassischen Finanzinstrumenten wie Sparbüchern oder

Festgeldkonten bringen aktuell viele Privatanleger zum Umdenken. Über viele

Jahre hinweg sind die Zinssätze bei traditionellen Anlageformen stetig gesunken

- und haben so dafür gesorgt, dass die Gewinne immer kleiner wurden. In der

Folge interessieren sich immer mehr Investoren für alternative Geldanlagen wie

Edelmetalle, Krypto-Währungen und Immobilien. "Geldanlagen sind ein komplexes

Thema", bestätigt Jan Bräutigam, Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam

Consulting GmbH. "Angesichts all der Möglichkeiten, die der Markt bietet, ist es

ein Leichtes, den Überblick zu verlieren. Für unerfahrene Anleger gehen damit

viele Gefahren und unnötige Risiken einher. Umso wichtiger ist es, mit

fundierten Informationen an die Sache heranzugehen."







jedoch darf auch das Risiko nicht außer Acht gelassen werden", fährt der

Krypto-Experte fort. "Wer sich unsicher ist, wo er sein Erspartes anlegen soll,

tut gut daran, frühzeitig einen Experten zurate zu ziehen." Das gilt

insbesondere für den Krypto-Markt, der für Laien schwer überschaubar und

mitunter auch risikoreich sein kann. Mit seiner Krypto-Masterclass hat sich Jan

Bräutigam der Aufgabe verschrieben, seine Kunden dabei zu unterstützen,

erfolgreich am Krypto-Markt Fuß zu fassen. Indem er ihnen wertvolle Grundlagen

und exklusives Praxiswissen vermittelt, räumt er ihnen effizient die Hürden

durch Betrüger, Falschinformationen und Fehlinvestitionen aus dem Weg, damit sie

beeindruckende Erfolge erzielen können.



Edelmetalle als bewährter Inflationsschutz



Edelmetalle wie Gold und

Wertspeicher. Ihre Preise unterliegen zwar Schwankungen auf den globalen

Märkten, bieten im Vergleich zu anderen Anlageklassen insgesamt jedoch eine sehr

solide und weniger volatile Investitionsoption. Ein möglicher Nachteil besteht

darin, dass die sichere physische Lagerung von Gold und Silber zusätzliche

Kosten verursachen kann. Alternativ können Anleger in Gold- und Silber-ETFs

investieren, die die Lagerung und Versicherung übernehmen. "Edelmetalle mögen





