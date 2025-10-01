Börsenstart USA - 01.10. - S&P 500 schwach -0,41 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.357,37 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Merck & Co +3,87 %, Amgen +3,17 %, Nike (B) +2,36 %, Visa (A) +2,36 %, Salesforce +1,50 %

Flop-Werte: Walmart -2,13 %, JPMorgan Chase -1,47 %, Sherwin-Williams -1,28 %, NVIDIA -1,22 %, Procter & Gamble -1,16 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 24.586,51 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: AstraZeneca +6,90 %, Regeneron Pharmaceuticals +5,65 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,19 %, Biogen +5,05 %, Amgen +3,17 %

Flop-Werte: MercadoLibre -4,15 %, IDEXX Laboratories -3,99 %, Meta Platforms (A) -3,15 %, Netflix -2,57 %, Adobe -2,55 %

Der S&P 500 steht bei 6.659,74 PKT und verliert bisher -0,41 %.

Top-Werte: AES +13,95 %, Moderna +5,89 %, Regeneron Pharmaceuticals +5,65 %, Biogen +5,05 %, Waters Corporation +4,44 %

Flop-Werte: Corteva -7,29 %, IDEXX Laboratories -3,99 %, News Registered (A) -3,83 %, Live Nation Entertainment -3,81 %, News Registered (B) -3,77 %