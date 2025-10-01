Börsen Start Update
Börsenstart USA - 01.10. - S&P 500 schwach -0,41 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.357,37 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Merck & Co +3,87 %, Amgen +3,17 %, Nike (B) +2,36 %, Visa (A) +2,36 %, Salesforce +1,50 %
Flop-Werte: Walmart -2,13 %, JPMorgan Chase -1,47 %, Sherwin-Williams -1,28 %, NVIDIA -1,22 %, Procter & Gamble -1,16 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 24.586,51 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: AstraZeneca +6,90 %, Regeneron Pharmaceuticals +5,65 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,19 %, Biogen +5,05 %, Amgen +3,17 %
Flop-Werte: MercadoLibre -4,15 %, IDEXX Laboratories -3,99 %, Meta Platforms (A) -3,15 %, Netflix -2,57 %, Adobe -2,55 %
Der S&P 500 steht bei 6.659,74 PKT und verliert bisher -0,41 %.
Top-Werte: AES +13,95 %, Moderna +5,89 %, Regeneron Pharmaceuticals +5,65 %, Biogen +5,05 %, Waters Corporation +4,44 %
Flop-Werte: Corteva -7,29 %, IDEXX Laboratories -3,99 %, News Registered (A) -3,83 %, Live Nation Entertainment -3,81 %, News Registered (B) -3,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.