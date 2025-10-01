Afari Technology stellt seinen AI-Plan vor

CHONGQING, China, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 28. September fand die Veranstaltung „A New Rhythm for Chongqing, Afari's Smart Driving – A Night for AI Smart Driving & Afari Technology Brand Launch" (etwa: Ein neuer Rhythmus für Chongquing, Afaris Smart Driving – ein Abend zum intelligenten Fahren mit KI und Einführung der Technologiemarke Afari) in Chongqing statt. Die Veranstaltung markierte das offizielle Debüt der Chongqing Qianli Technology Co., Ltd, die auch ihren neuen englischen Namen „Afari" und ihre Markenstrategie „AI + Vehicle" vorstellte.

Der chinesische Name „Qianli" symbolisiert das Bestreben, in Chongqing verwurzelt zu sein und gleichzeitig globale Märkte zu bedienen. Der englische Name „Afari", abgeleitet von „Afar" (weit weg) und „Intelligence" mit eingebettetem „AI" an beiden Enden, spiegelt die Vision wider, durch Intelligenz weiter zu kommen. Der Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des Afari AI Plan, einer Strategie, die sich auf „AI + Vehicle + Robotics" konzentriert. Aufbauend auf Chongqings Stärken bei ICVs und NEVs hat Afari Technology Fortschritte in drei Kernbereichen erzielt: Intelligentes Fahren, intelligente Kabine und intelligente Mobilität.