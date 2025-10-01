Afari Technology stellt seinen AI-Plan vor
CHONGQING, China, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 28. September fand die Veranstaltung „A New Rhythm for Chongqing, Afari's Smart Driving – A Night for AI Smart Driving & Afari Technology Brand Launch" (etwa: Ein neuer Rhythmus für Chongquing, Afaris Smart Driving – ein Abend zum intelligenten Fahren mit KI und Einführung der Technologiemarke Afari) in Chongqing statt. Die Veranstaltung markierte das offizielle Debüt der Chongqing Qianli Technology Co., Ltd, die auch ihren neuen englischen Namen „Afari" und ihre Markenstrategie „AI + Vehicle" vorstellte.
Der chinesische Name „Qianli" symbolisiert das Bestreben, in Chongqing verwurzelt zu sein und gleichzeitig globale Märkte zu bedienen. Der englische Name „Afari", abgeleitet von „Afar" (weit weg) und „Intelligence" mit eingebettetem „AI" an beiden Enden, spiegelt die Vision wider, durch Intelligenz weiter zu kommen. Der Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des Afari AI Plan, einer Strategie, die sich auf „AI + Vehicle + Robotics" konzentriert. Aufbauend auf Chongqings Stärken bei ICVs und NEVs hat Afari Technology Fortschritte in drei Kernbereichen erzielt: Intelligentes Fahren, intelligente Kabine und intelligente Mobilität.
Beim intelligenten Fahren, angetrieben durch Large Models und Reinforcement Learning, bietet Afari ein intelligenteres, sichereres und reibungsloseres Fahrerlebnis. In intelligenten Kabinen mit Large Models und KI-Agenten entwickelt das Unternehmen ein Agenten-Betriebssystem der nächsten Generation, das natürliche Interaktion, integriertes Gedächtnis und die Schaffung eines „dritten Lebensraums" ermöglicht. Im Bereich der intelligenten Mobilität beschleunigt Afari Technology die Robotaxi-Einführung und entwickelt Lösungen für autonomes Fahren der Stufe 4, um personalisierte mobile Räume zu schaffen.
Im Kern nutzt die Afari Technology End-to-End-Modelle, multimodale Large Models und Reinforcement Learning, um die Abhängigkeit von bestimmten Datenverteilungen zu verringern. Dieser Ansatz verbessert die Fähigkeit des Systems zur Modellintegration erheblich und schafft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten. Das intelligente Fahrsystem wurde bereits in über eine Million Fahrzeuge eingebaut. Das Unternehmen plant, seine Level-3-Lösung bis Ende dieses Jahres auf den Markt zu bringen und im nächsten Jahr eine Level-4-Lösung einzuführen, um den Robotaxi-Betrieb kontinuierlich voranzutreiben.
Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2784160/image_5033522_12988650.jpg
