    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCorteva AktievorwärtsNachrichten zu Corteva

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Corteva Aktie bricht massiv ein - 01.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Corteva Aktie bisher Verluste von -7,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Corteva Aktie.

    Besonders beachtet! - Corteva Aktie bricht massiv ein - 01.10.2025
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Corteva ist ein global führendes Agrarunternehmen, das Saatgut und Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Es ist stark in den Amerikas vertreten und konkurriert mit Bayer, Syngenta und BASF. Cortevas Innovationskraft und Engagement für nachhaltige Landwirtschaft sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Corteva Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Corteva Aktie. Mit einer Performance von -7,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.200,00€
    Basispreis
    4,35
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.180,00€
    Basispreis
    4,57
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Corteva Aktionäre einen Verlust von -9,35 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Corteva Aktie damit um -2,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,56 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

    Corteva Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,36 %
    1 Monat -9,57 %
    3 Monate -9,35 %
    1 Jahr +8,42 %

    Informationen zur Corteva Aktie

    Es gibt 679 Mio. Corteva Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,30 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 01.10. - S&P 500 schwach -0,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Corteva Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Corteva Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corteva Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Corteva

    -6,35 %
    -3,54 %
    -9,75 %
    -9,53 %
    +8,28 %
    -4,27 %
    +134,75 %
    +135,08 %
    ISIN:US22052L1044WKN:A2PKRR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Corteva Aktie bricht massiv ein - 01.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die Corteva Aktie bisher Verluste von -7,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Corteva Aktie.