Corteva Aktie bricht massiv ein - 01.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Corteva Aktie. Mit einer Performance von -7,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Corteva ist ein global führendes Agrarunternehmen, das Saatgut und Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Es ist stark in den Amerikas vertreten und konkurriert mit Bayer, Syngenta und BASF. Cortevas Innovationskraft und Engagement für nachhaltige Landwirtschaft sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Corteva Aktionäre einen Verlust von -9,35 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Corteva Aktie damit um -2,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,56 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

Corteva Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,36 % 1 Monat -9,57 % 3 Monate -9,35 % 1 Jahr +8,42 %

Informationen zur Corteva Aktie

Es gibt 679 Mio. Corteva Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,30 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Corteva Aktie jetzt kaufen?

Ob die Corteva Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corteva Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.