ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Nike auf 'Kaufen' - Fairer Wert hoch auf 85 Dollar
- DZ Bank stuft Nike von "Halten" auf "Kaufen" hoch.
- Fairer Wert für Nike steigt von 76 auf 85 US-Dollar.
- Positive Quartalszahlen dank Großhandel und Nordamerika.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Nike nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 76 auf 85 US-Dollar angehoben. Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Sportwarenherstellers habe positiv überrascht, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung gehe "vor allem auf die Erholung des Großhandelskanals und die starke Performance in Nordamerika zurück". Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 61,39 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 73,22 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +12,90 %/+85,48 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 85 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nike (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Trump's schwaschsinige "reziproke Zölle" beziehen sich doch null auf Zölle der Gegenseite.
Die basierende Rechnung ist ja (Import-Exporte)/Importe.
Als ob ein Land wie Vietnam sich leisten könnte super viel aus den USA zu importieren um das auszugleichen.
Das ganze ist einfach purer Schwachsinn und auf die EU bezogen werden Dienstleistungen nicht einbezogen, ebenso Schwachsinn, aber das kommt halt bei rum mit einem Präsidenten mit den kongnitiven Fähigkeiten eines 10 Jährigen.