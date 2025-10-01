    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt Nike auf 'Kaufen' - Fairer Wert hoch auf 85 Dollar

    • DZ Bank stuft Nike von "Halten" auf "Kaufen" hoch.
    • Fairer Wert für Nike steigt von 76 auf 85 US-Dollar.
    • Positive Quartalszahlen dank Großhandel und Nordamerika.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Nike nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 76 auf 85 US-Dollar angehoben. Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Sportwarenherstellers habe positiv überrascht, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung gehe "vor allem auf die Erholung des Großhandelskanals und die starke Performance in Nordamerika zurück". Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:US6541061031WKN:866993

     

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 61,39 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,93 %.

    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 85 US-Dollar

