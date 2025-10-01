DZ Bank hebt Nike auf 'Kaufen' - Fairer Wert hoch auf 85 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 61,39 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 73,22 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +12,90 %/+85,48 % bedeutet.