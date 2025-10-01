Abschluss der Übernahme des Projekts Sarikaya, Jahreshauptversammlung, neues Board-Mitglied und Finanzierung

Toronto, Ontario – 1. Oktober 2025 – Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) hat heute eine Reihe wichtiger Unternehmensentwicklungen bekannt gegeben, zu denen der Abschluss der Übernahme des Zinkprojekts Sarıkaya, eine Änderung beim Ende des Geschäftsjahres des Unternehmens, Updates zu Board-Nominierungen und zur bevorstehenden Jahreshauptversammlung, Fortschritte bei der Privatplatzierungsfinanzierung sowie die Gewährung von Aktienoptionen zählen.

Abschluss der Übernahme des Projekts Sarıkaya

Das Unternehmen freut sich berichten zu können, dass die zuvor angekündigte Übernahme des Zinkprojekts Sarıkaya in der Türkei nunmehr abgeschlossen wurde. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş. („Pasinex Arama“) hat Pasinex sämtliche ausstehenden Aktienanteile an Aydın Teknik erworben. Die Aktienübertragung, die Verpfändungsvereinbarung und die Aktienzertifikatsvereinbarung sind nun abgeschlossen, und Pasinex Arama ist damit der alleinige Aktionär bzw. Anteilseigner von Aydın Teknik. Die erworbenen Aktien unterliegen einer Verpfändung in Höhe von 2.000.000 USD zugunsten der Verkäufer. Wie bereits in früheren Mitteilungen bekannt gegeben wurde, befindet sich das Projekt Sarıkaya in der Nähe der vom Unternehmen betriebenen Mine Pinargozu und weist einen Erzgehalt zwischen 30 % und 50 % an hochgradigem, karbonatgebundenem Zinkerz auf. Das Projekt weist oberflächennahe Zonen mit Zinkmineralisierung auf, die mit minimalem Verarbeitungsaufwand direkt abgebaut werden können. Gleichzeitig birgt es großes Potenzial für die Entdeckung weiterer Erze durch systematische Bohrungen. Mit dem Abschluss dieser Transaktion kontrolliert Pasinex über Pasinex Arama nun 100 % der beiden Projekte Pinargozu und Sarıkaya. Damit kann das Unternehmen seine Aktivitäten in der Türkei konsolidieren und seine Wachstums-Pipeline stärken.

Änderung des Geschäftsjahres

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es das Ende seines Geschäftsjahres vom 31. Dezember auf den 31. März verlegt, um seinen Berichtszyklus besser an den anderer Branchenmitbewerber anzupassen und den Druck durch die Berichtsfristen zum Ende des Kalenderjahres zu verringern. Pasinex wird einen Übergangsbericht mit geprüften Jahresabschlüssen für einen Zeitraum von 15 Monaten vom 1. Januar 2025 bis zum 31. März 2026 vorlegen. Das nächste Geschäftsjahr umfasst dann einen Zwölfmonatszeitraum vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027.