Kamran Rostam wird Senior Expert Energy & Government Affairs / Kupferindustrie stärkt die Schnittstelle zu Politik, Behörden und Verbänden (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In einer Phase, in der energieintensive Industrien vor

zentralen Transformationsaufgaben stehen, setzt der Kupferverband ein deutliches

Signal: Ab dem 1. Oktober 2025 übernimmt Kamran Rostam die Rolle des Senior

Expert Energy & Government Affairs am Standort Berlin. Seine Aufgabe: Die

energiepolitischen Anliegen der Mitgliedsunternehmen - allesamt Teil der

energieintensiven Kupfer verarbeitenden Branche - in die wirtschafts- und

energiepolitische Debatte einzuspeisen, den Dialog mit politischen

Entscheidungsträgern zu stärken und die Aktivitäten zu weiteren Verbänden, u.a.

im Bereich Energie zu koordinieren.



Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler drei Jahre lang Büroleiter von

Michael Kruse MdB, dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

In dieser Funktion verantwortete er die strategische Planung parlamentarischer

Arbeit sowie das Stakeholdermanagement mit klarem Fokus auf energiepolitische

Themen - Kompetenzen, die er nun gewinnbringend für die Kupferindustrie

einsetzt.





"Mit seinem tiefen Verständnis für Energiepolitik und seiner etablierten

Vernetzung in Berlin bringt Kamran Rostam genau die Expertise mit, die unsere

energieintensive Branche jetzt benötigt", erklärt Markus Killer, Geschäftsführer

des Kupferverbands.



Kupfer - Schlüsselwerkstoff und energieintensive Industrie



Kupfer zählt zu den wichtigsten Industriemetallen weltweit und ist unverzichtbar

für Energiewende, Digitalisierung und Elektromobilität. Die Kupferindustrie in

Deutschland gehört aufgrund energieintensiver Schmelz- und Verarbeitungsprozesse

zur Grundstoffindustrie. In der deutschen Kupferindustrie sind über 15.000

Erwerbstätige in rund 60 Unternehmen beschäftigt; 2022 lag der Branchenumsatz

bei annähernd 21 Mrd. Euro.



Mit seiner Präsenz in Berlin und der neuen personellen Verstärkung will der

Kupferverband die Interessen seiner Mitglieder in energie-, industrie- und

umweltpolitischen Fragen noch wirksamer in den politischen Prozess einbringen.



Ein neuer Impuls für politische Begleitung und Zusammenarbeit



Mit Kamran Rostam startet eine neue Ära der politischen Vertretung: Seine

Expertise im Bundestag gepaart mit fundiertem Branchenwissen stärkt den

Kupferverband als gewichtige Stimme im politischen Berlin - just zu einem

Zeitpunkt, in dem die energiepolitische Transformation in vollem Gange ist.



