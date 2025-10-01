Personelles vom Kupferverband
Kamran Rostam wird Senior Expert Energy & Government Affairs / Kupferindustrie stärkt die Schnittstelle zu Politik, Behörden und Verbänden (FOTO)
Düsseldorf (ots) - In einer Phase, in der energieintensive Industrien vor
zentralen Transformationsaufgaben stehen, setzt der Kupferverband ein deutliches
Signal: Ab dem 1. Oktober 2025 übernimmt Kamran Rostam die Rolle des Senior
Expert Energy & Government Affairs am Standort Berlin. Seine Aufgabe: Die
energiepolitischen Anliegen der Mitgliedsunternehmen - allesamt Teil der
energieintensiven Kupfer verarbeitenden Branche - in die wirtschafts- und
energiepolitische Debatte einzuspeisen, den Dialog mit politischen
Entscheidungsträgern zu stärken und die Aktivitäten zu weiteren Verbänden, u.a.
im Bereich Energie zu koordinieren.
Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler drei Jahre lang Büroleiter von
Michael Kruse MdB, dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
In dieser Funktion verantwortete er die strategische Planung parlamentarischer
Arbeit sowie das Stakeholdermanagement mit klarem Fokus auf energiepolitische
Themen - Kompetenzen, die er nun gewinnbringend für die Kupferindustrie
einsetzt.
zentralen Transformationsaufgaben stehen, setzt der Kupferverband ein deutliches
Signal: Ab dem 1. Oktober 2025 übernimmt Kamran Rostam die Rolle des Senior
Expert Energy & Government Affairs am Standort Berlin. Seine Aufgabe: Die
energiepolitischen Anliegen der Mitgliedsunternehmen - allesamt Teil der
energieintensiven Kupfer verarbeitenden Branche - in die wirtschafts- und
energiepolitische Debatte einzuspeisen, den Dialog mit politischen
Entscheidungsträgern zu stärken und die Aktivitäten zu weiteren Verbänden, u.a.
im Bereich Energie zu koordinieren.
Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler drei Jahre lang Büroleiter von
Michael Kruse MdB, dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
In dieser Funktion verantwortete er die strategische Planung parlamentarischer
Arbeit sowie das Stakeholdermanagement mit klarem Fokus auf energiepolitische
Themen - Kompetenzen, die er nun gewinnbringend für die Kupferindustrie
einsetzt.
"Mit seinem tiefen Verständnis für Energiepolitik und seiner etablierten
Vernetzung in Berlin bringt Kamran Rostam genau die Expertise mit, die unsere
energieintensive Branche jetzt benötigt", erklärt Markus Killer, Geschäftsführer
des Kupferverbands.
Kupfer - Schlüsselwerkstoff und energieintensive Industrie
Kupfer zählt zu den wichtigsten Industriemetallen weltweit und ist unverzichtbar
für Energiewende, Digitalisierung und Elektromobilität. Die Kupferindustrie in
Deutschland gehört aufgrund energieintensiver Schmelz- und Verarbeitungsprozesse
zur Grundstoffindustrie. In der deutschen Kupferindustrie sind über 15.000
Erwerbstätige in rund 60 Unternehmen beschäftigt; 2022 lag der Branchenumsatz
bei annähernd 21 Mrd. Euro.
Mit seiner Präsenz in Berlin und der neuen personellen Verstärkung will der
Kupferverband die Interessen seiner Mitglieder in energie-, industrie- und
umweltpolitischen Fragen noch wirksamer in den politischen Prozess einbringen.
Ein neuer Impuls für politische Begleitung und Zusammenarbeit
Mit Kamran Rostam startet eine neue Ära der politischen Vertretung: Seine
Expertise im Bundestag gepaart mit fundiertem Branchenwissen stärkt den
Kupferverband als gewichtige Stimme im politischen Berlin - just zu einem
Zeitpunkt, in dem die energiepolitische Transformation in vollem Gange ist.
Pressekontakt:
Dr. Bianca Schubert · Head of Communications & Corporate Affairs
Kupferverband e.V. · Emanuel-Leutze-Straße 11 · D-40547 Düsseldorf
Telefon: +49 211 239469-21 · Fax: +49 211 239469-10 · Mobile: +49 173 6262020
mailto:bianca.schubert@kupfer.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36487/6129484
OTS: Kupferverband e.V.
Vernetzung in Berlin bringt Kamran Rostam genau die Expertise mit, die unsere
energieintensive Branche jetzt benötigt", erklärt Markus Killer, Geschäftsführer
des Kupferverbands.
Kupfer - Schlüsselwerkstoff und energieintensive Industrie
Kupfer zählt zu den wichtigsten Industriemetallen weltweit und ist unverzichtbar
für Energiewende, Digitalisierung und Elektromobilität. Die Kupferindustrie in
Deutschland gehört aufgrund energieintensiver Schmelz- und Verarbeitungsprozesse
zur Grundstoffindustrie. In der deutschen Kupferindustrie sind über 15.000
Erwerbstätige in rund 60 Unternehmen beschäftigt; 2022 lag der Branchenumsatz
bei annähernd 21 Mrd. Euro.
Mit seiner Präsenz in Berlin und der neuen personellen Verstärkung will der
Kupferverband die Interessen seiner Mitglieder in energie-, industrie- und
umweltpolitischen Fragen noch wirksamer in den politischen Prozess einbringen.
Ein neuer Impuls für politische Begleitung und Zusammenarbeit
Mit Kamran Rostam startet eine neue Ära der politischen Vertretung: Seine
Expertise im Bundestag gepaart mit fundiertem Branchenwissen stärkt den
Kupferverband als gewichtige Stimme im politischen Berlin - just zu einem
Zeitpunkt, in dem die energiepolitische Transformation in vollem Gange ist.
Pressekontakt:
Dr. Bianca Schubert · Head of Communications & Corporate Affairs
Kupferverband e.V. · Emanuel-Leutze-Straße 11 · D-40547 Düsseldorf
Telefon: +49 211 239469-21 · Fax: +49 211 239469-10 · Mobile: +49 173 6262020
mailto:bianca.schubert@kupfer.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36487/6129484
OTS: Kupferverband e.V.
Autor folgen