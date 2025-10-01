    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Personelles vom Kupferverband

    Kamran Rostam wird Senior Expert Energy & Government Affairs / Kupferindustrie stärkt die Schnittstelle zu Politik, Behörden und Verbänden (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - In einer Phase, in der energieintensive Industrien vor
    zentralen Transformationsaufgaben stehen, setzt der Kupferverband ein deutliches
    Signal: Ab dem 1. Oktober 2025 übernimmt Kamran Rostam die Rolle des Senior
    Expert Energy & Government Affairs am Standort Berlin. Seine Aufgabe: Die
    energiepolitischen Anliegen der Mitgliedsunternehmen - allesamt Teil der
    energieintensiven Kupfer verarbeitenden Branche - in die wirtschafts- und
    energiepolitische Debatte einzuspeisen, den Dialog mit politischen
    Entscheidungsträgern zu stärken und die Aktivitäten zu weiteren Verbänden, u.a.
    im Bereich Energie zu koordinieren.

    Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler drei Jahre lang Büroleiter von
    Michael Kruse MdB, dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
    In dieser Funktion verantwortete er die strategische Planung parlamentarischer
    Arbeit sowie das Stakeholdermanagement mit klarem Fokus auf energiepolitische
    Themen - Kompetenzen, die er nun gewinnbringend für die Kupferindustrie
    einsetzt.

    "Mit seinem tiefen Verständnis für Energiepolitik und seiner etablierten
    Vernetzung in Berlin bringt Kamran Rostam genau die Expertise mit, die unsere
    energieintensive Branche jetzt benötigt", erklärt Markus Killer, Geschäftsführer
    des Kupferverbands.

    Kupfer - Schlüsselwerkstoff und energieintensive Industrie

    Kupfer zählt zu den wichtigsten Industriemetallen weltweit und ist unverzichtbar
    für Energiewende, Digitalisierung und Elektromobilität. Die Kupferindustrie in
    Deutschland gehört aufgrund energieintensiver Schmelz- und Verarbeitungsprozesse
    zur Grundstoffindustrie. In der deutschen Kupferindustrie sind über 15.000
    Erwerbstätige in rund 60 Unternehmen beschäftigt; 2022 lag der Branchenumsatz
    bei annähernd 21 Mrd. Euro.

    Mit seiner Präsenz in Berlin und der neuen personellen Verstärkung will der
    Kupferverband die Interessen seiner Mitglieder in energie-, industrie- und
    umweltpolitischen Fragen noch wirksamer in den politischen Prozess einbringen.

    Ein neuer Impuls für politische Begleitung und Zusammenarbeit

    Mit Kamran Rostam startet eine neue Ära der politischen Vertretung: Seine
    Expertise im Bundestag gepaart mit fundiertem Branchenwissen stärkt den
    Kupferverband als gewichtige Stimme im politischen Berlin - just zu einem
    Zeitpunkt, in dem die energiepolitische Transformation in vollem Gange ist.

