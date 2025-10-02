Börse, Baby
Diese KI-Perlen könnten die Glorreichen Sieben ersetzen
Seit zwei Jahren treiben die Magnificent Seven die Börsenrallye an, jetzt ist die Zeit für ihre Ablösung gekommen, sagen Experten. Wen sie dabei im Auge haben, behandeln wir in der neuen Folge von Börse, Baby!
- Magnificent Seven könnten bald abgelöst werden.
- Experten nennen neue KI-Gewinner wie Broadcom.
- Zukunft ungewiss: Neulinge vs. Big-Tech-Giganten.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Geht eine Ära zu Ende – oder beginnt gerade die Revolution? In dieser Folge von Börse, Baby! werfen Krischan und Julian einen Blick darauf, welche Unternehmen die Magnificent Seven – Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Apple & Alphabet – nach ihrer fulminanten Rallye ablösen könnten.
Die Experten haben da eine ziemlich klare Meinung dazu und nennen mehrere Kandidaten, die sie für die nächsten großen Gewinner der KI-Revolution halten. Darunter befinden sich allerdings auch Unternehmen wie Broadcom, Oracle und Palantir, die bereits eine beachtliche Rallye hinter sich haben.
Wem gehört die Zukunft? Den Neulingen oder können sich die Big-Tech-Giganten auch in den nächsten Monaten weiter behaupten? Wir sprechen über Marktkapitalisierung, Klumpenrisiken und die Gefahren der KI-Revolution.
Wer bleibt an der Spitze – und wer fällt zurück? Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Zukunft der größten Tech-Aktien der Welt!
Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion