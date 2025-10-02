Diese KI-Perlen könnten die Glorreichen Sieben ersetzen

Geht eine Ära zu Ende – oder beginnt gerade die Revolution? In dieser Folge von Börse, Baby! werfen Krischan und Julian einen Blick darauf, welche Unternehmen die Magnificent Seven – Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Apple & Alphabet – nach ihrer fulminanten Rallye ablösen könnten.

Die Experten haben da eine ziemlich klare Meinung dazu und nennen mehrere Kandidaten, die sie für die nächsten großen Gewinner der KI-Revolution halten. Darunter befinden sich allerdings auch Unternehmen wie Broadcom, Oracle und Palantir, die bereits eine beachtliche Rallye hinter sich haben.