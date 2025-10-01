Eine Mission zum Start von Chinas anspruchsvollstem Rennen

GANZI, China, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die führende Trailrunning-Marke Kailas FUGA hat in Zusammenarbeit mit Letour Sports die erste Kailas FUGA Gongga 100 Extreme Glacier Challenge an einem der abgelegensten und schwierigsten Orte des Landes in der Provinz Sichuan veranstaltet. Nach sieben Jahren sorgfältiger Planung und Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und der Gemeinde ermöglichte das Rennen den Teilnehmern einen einzigartigen Zugang zu dem normalerweise gesperrten Gebiet des Hailuogou-Gletschers am Fuße des Berges Gongga, einem der extremsten Orte der Welt. Das Rennen kündigt eine neue Phase ehrgeizigerer Rennen in China an, während es gleichzeitig darauf abzielt, China als ein wichtiges Ziel für internationale Läufer zu positionieren.

Kailas-Gründer und Produktdirektor Baggio ZHONG erklärte: "Wir wollen, dass das Rennen immer internationaler wird. Ich möchte, dass es in Zukunft zu den wichtigsten Rennen der Welt gehört. Er ist der Meinung, dass Gongga sowohl einen einzigartigen Reiz als auch eine Herausforderung für die Läufer darstellt. "Der Gongga 100 zeichnet sich durch mehrere Aspekte aus", erklärt er. "Die Läufer umrunden den 7500 Meter hohen Gipfel des Gongga - einen der höchsten Berge Chinas. Die Luft und das Klima sind frisch. Die Strecken weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf, wobei die 30 km auf 1600 m beginnen, während die 100 km bis auf 4100 m ansteigen und einen schwierigen Gletscherabschnitt enthalten. Er eignet sich sowohl für Amateure als auch für erfahrene Läufer."

Bei dieser ersten Auflage nahmen eintausend Läufer an drei verschiedenen Strecken teil: 100k, 55k und 30k. Das Rennen ist eines von über hundert internationalen Rennen, die jährlich von Letour Sports mit der Unterstützung von Kailas FUGA veranstaltet werden. Es markiert ein neues Kapitel für Trail-Race-Erfahrungen in China, da es nicht nur Zugang zu einigen der extremen Terrains Chinas bietet, sondern auch den wirtschaftlichen Aufschwung anerkennt, den der Sport durch die Förderung des Tourismus in abgelegenen Gemeinden bieten kann.

An dieser ersten Ausgabe nahmen Läufer aus sieben verschiedenen Ländern teil. Der amerikanische Läufer Bryon Powell, der im vergangenen Jahr den Ultra Gobi 800 gewann, sagte über Gongga, es sei "mehr als nur ein Rennen". Sie bietet internationalen Läufern ein "eindringliches Erlebnis, das die Küche, die Kultur, die Menschen und die Landschaften Westchinas vorstellt". Obwohl er von "schockierend steilen Anstiegen und Abfahrten" sprach, genoss er die gegenseitige Ermutigung, die er von den Konkurrenten erfuhr.

Kailas FUGA hat ein neues DU2 GTX-Schuhmodell auf den Markt gebracht, das speziell für das anspruchsvolle Terrain von Eis, Felsen und Schlamm entwickelt wurde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783792/PHOTO.jpg

