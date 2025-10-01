Vossloh: Sateba-Übernahme stärkt Europas Portfolio
Vossloh setzt ein starkes Zeichen in der Bahnindustrie: Die Übernahme von Sateba, einem führenden Betonschwellenhersteller, ist abgeschlossen. Mit dieser strategischen Entscheidung stärkt Vossloh seine Position auf dem europäischen Markt. Der Kaufpreis von 450 Millionen Euro wird durch Fremdkapital und eine Kapitalerhöhung finanziert. Bis 2025 erwartet Vossloh einen Umsatzsprung auf bis zu 1,4 Milliarden Euro.
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
- Vossloh hat die Übernahme des europäischen Betonschwellenherstellers Sateba abgeschlossen.
- Sateba hat seinen Hauptsitz in Paris und ist einer der führenden Hersteller von Betonschwellen in Europa mit rund 1.000 Beschäftigten und 19 Produktionsstandorten.
- Der Kaufpreis für die Übernahme beträgt rund 450 Millionen Euro, und die Finanzierung erfolgt hauptsächlich durch Fremdkapital sowie eine Kapitalerhöhung.
- Sateba erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 350 Millionen Euro.
- Vossloh rechnet für 2025 mit einem Konzernumsatz von 1,33 bis 1,4 Milliarden Euro und einem Konzern-EBIT von 116 bis 126 Millionen Euro, einschließlich der Übernahme von Sateba.
- Die EBIT-Marge für 2025 wird weiterhin um 9 Prozent (+/- 0,5 Prozentpunkte) erwartet, unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und negativen Wechselkursentwicklungen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Vossloh ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,61 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.010,62PKT (+0,37 %).
