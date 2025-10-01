65 0 Kommentare Vossloh: Sateba-Übernahme stärkt Europas Portfolio

Vossloh setzt ein starkes Zeichen in der Bahnindustrie: Die Übernahme von Sateba, einem führenden Betonschwellenhersteller, ist abgeschlossen. Mit dieser strategischen Entscheidung stärkt Vossloh seine Position auf dem europäischen Markt. Der Kaufpreis von 450 Millionen Euro wird durch Fremdkapital und eine Kapitalerhöhung finanziert. Bis 2025 erwartet Vossloh einen Umsatzsprung auf bis zu 1,4 Milliarden Euro.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

