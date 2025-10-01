ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie hellt sich etwas auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im September etwas aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,4 Punkte auf 49,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 49,0 Punkte gerechnet.

Der ISM-Index liegt weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.