    ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie hellt sich etwas auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in US-Industrie verbessert, ISM-Index steigt.
    • ISM-Index bleibt unter 50, signalisiert Schrumpfung.
    • Beschäftigung verbessert, Zinssenkungserwartungen steigen.

    TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im September etwas aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,4 Punkte auf 49,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 49,0 Punkte gerechnet.

    Der ISM-Index liegt weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.

    Verbessert hat sich der Unterindex für Beschäftigung - auch wenn er weiter deutlich unter der Wachstumsschwelle bleibt. Der Indikator für bezahlte Preise gab auf hohem Niveau etwas nach. Der Auftragsindex sank unter die Wachstumsschwelle.

    "Damit ist das Niveau noch vergleichsweise niedrig und Erwartungen einer zögerlichen Belebung des Sektors werden untermauert", schreibt Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. "Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werden tendenziell wohl unterstützt, zumal der Beschäftigungssubindex trotz eines Anstiegs noch auf einem sehr niedrigen Level liegt." Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins auf der nächsten Sitzung um 0,25 Prozentpunkte senken wird./jsl/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
