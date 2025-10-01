    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energieministerin Reiche kündigt 'Gesetzeskaskade' für Herbst an

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesetzeskaskade für Energiewende im Herbst angekündigt.
    • Deutschland muss Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit vereinen.
    • Förderungen für Photovoltaik sollen überprüft werden.

    MAINZ (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hat für den Kurswechsel bei der Energiewende eine ganze "Gesetzeskaskade" für den Herbst angekündigt. Diese Maßnahmen seien aber dringend notwendig, sagte die CDU-Politikerin beim VKU-Stadtwerkekongress in Mainz. "Wenn die Energiewende vor die Wand fahren würde, macht es uns keiner nach." Vorreiter bei diesem Prozess sei Deutschland nur, wenn Klimaschutz mit Wettbewerbsfähigkeit verbunden werde.

    Reiche berief sich in ihrer Ankündigung auf die Ergebnisse des Monitoringberichts zur Energiewende - also des schrittweisen Abschieds fossiler Energien aus Öl, Gas und Kohle. Die Ministerin will an den gesetzlichen Zielen beim Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne festhalten. Der Ausbau soll aber besser gesteuert und an die Bedarfe angepasst werden.

    Staatliche Förderungen wie etwa für Photovoltaik-Aufdachanlagen will die CDU-Politikerin auf den Prüfstand stellen. Zehn "Schlüsselmaßnahmen" hat die Bundeswirtschafts- und Energieministerin als Konsequenz aus dem Monitoring vorgeschlagen. Die Energiewende müsse kosteneffizienter bei gleichem Effekt umgesetzt werden, sagte Reiche, die digital zu dem Kongress des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) zugeschaltet war./glb/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Energieministerin Reiche kündigt 'Gesetzeskaskade' für Herbst an Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hat für den Kurswechsel bei der Energiewende eine ganze "Gesetzeskaskade" für den Herbst angekündigt. Diese Maßnahmen seien aber dringend notwendig, sagte die CDU-Politikerin beim …