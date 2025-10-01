    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mit kompetenter Beratung und lückenloser Begleitung zur individuell passenden Eigenheim-Finanzierung (FOTO)

    Kassel (ots) - Freiheit, Unabhängigkeit, Basis für die eigene Familie: Gerade in
    jungen Jahren wächst bei vielen Menschen nach und nach der Wunsch nach dem
    passenden Eigenheim. Doch was ist dabei zu beachten? Wie lässt sich das Vorhaben
    finanzieren? Welche Risiken gibt es? HYPOVISION Home bringt hier Licht ins
    Dunkel und bietet bei allen notwendigen Schritten rund um das
    Finanzierungsvorhaben die nötige Unterstützung. Was Interessenten dabei konkret
    erwarten können, erfahren Sie hier.

    Früher oder später soll es für die meisten von uns das eigene Haus oder
    wenigstens eine Eigentumswohnung werden - selbstverständlich ganz nach unseren
    Präferenzen und Vorstellungen. Doch abseits aller Wünsche warten in der Realität
    zunächst die verschiedensten Hürden: unklare Finanzierungsfragen, eine Flut an
    Anbietern, beschränkter Einblick in den Immobilienmarkt. Als Laie dabei den
    Überblick zu behalten, ist nahezu unmöglich. Statt entspannter Planung und
    ungedämpfter Freude auf die Zukunft im Eigenheim warten daher in der Regel eine
    Menge Stress, Aufwand und Risiken. "Wer sich nicht ausreichend informiert und
    idealerweise rechtzeitig auf die richtigen Partner setzt, verpasst nicht nur
    einmalige Chancen am Immobilienmarkt, sondern zahlt oft mehr als notwendig",
    erklärt Marvin Krengel von HYPOVISION Home.

    "Umso dringender empfiehlt sich daher eine umfassende Beratung, die alle
    Schritte von Anfang an berücksichtigt", ergänzt sein Geschäftspartner Marvin
    Pitsch. "Wir sehen uns hierbei als Begleiter und Mentor unserer Kunden, die wir
    mit unserem exklusiven Netzwerk und Fachwissen sicher zum Ziel führen."
    HYPOVISION Home richtet sich in diesem Zusammenhang vor allem an junge,
    zukünftige Selbstnutzer, die sich für Immobilien interessieren, aber oft noch
    ganz am Anfang stehen und sich erst Wissen aneignen müssen. Anders als viele
    klassische Vermittler fokussiert sich das Team rund um Marvin Krengel, Marvin
    Pitsch und Christian Barnack demnach ausschließlich auf Privatpersonen, die das
    Eigenheim selbst bewohnen und es in den nächsten ein bis zwei Jahren erwerben
    wollen.

    Die Herausforderungen am Immobilienmarkt - und wie die Experten von HYPOVISION
    Home sie meistern

    "Für viele junge Menschen beginnt der Traum vom Eigenheim nicht mit einem
    Objekt, sondern mit Fragen: Was kann ich mir leisten? Wie funktioniert eine
    Finanzierung überhaupt? Und welche Risiken drohen, wenn ich mich falsch
    entscheide? Viele unserer Kunden wissen also noch gar nicht, wo sie anfangen
    sollen und fühlen sich von der Komplexität des Marktes überwältigt", verrät
    Christian Barnack. HYPOVISION Home holt sie an genau diesem Punkt ab: Mit einer
