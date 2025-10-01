Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Merck
Tagesperformance: +8,85 %
Platz 1
Performance 1M: +1,27 %
Bayer
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 2
Performance 1M: +0,23 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 3
Performance 1M: +9,75 %
Brenntag
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 4
Performance 1M: -3,96 %
RWE
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 5
Performance 1M: +10,65 %
adidas
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 6
Performance 1M: +8,14 %
