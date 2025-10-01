Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 1
Performance 1M: -0,21 %
IONOS Group
Tagesperformance: -6,50 %
Platz 2
Performance 1M: +4,52 %
Nordex
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 3
Performance 1M: +4,38 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 4
Performance 1M: +28,85 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 5
Performance 1M: +25,17 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 6
Performance 1M: -5,37 %
PNE
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 7
Performance 1M: -5,67 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 8
Performance 1M: -5,56 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 9
Performance 1M: -6,26 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 10
Performance 1M: +17,34 %
