Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 01.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Sanofi
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 1
Performance 1M: -5,67 %
Performance 1M: -5,67 %
Bayer
Tagesperformance: +4,19 %
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 2
Performance 1M: +0,23 %
Performance 1M: +0,23 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 3
Performance 1M: +9,75 %
Performance 1M: +9,75 %
argenx
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 4
Performance 1M: +2,85 %
Performance 1M: +2,85 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 5
Performance 1M: +12,97 %
Performance 1M: +12,97 %
adidas
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 6
Performance 1M: +8,14 %
Performance 1M: +8,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte