Vossloh vollendet Sateba-Übernahme mit Erfolg!
Vossloh setzt neue Maßstäbe: Mit der Übernahme von Sateba stärkt der Technologiekonzern seine Position im europäischen Markt und investiert in eine nachhaltige Zukunft.
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
- Vossloh hat die Übernahme des Betonschwellenherstellers Sateba am 1. Oktober 2025 abgeschlossen.
- Sateba ist ein führender Hersteller von Betonschwellen in Europa mit rund 1.000 Beschäftigten und 19 Produktionsstandorten in zehn Ländern.
- Der Kaufpreis für Sateba betrug etwa 450 Millionen Euro, und die Finanzierung erfolgt hauptsächlich durch Fremdkapital.
- Vossloh erwartet für 2025 einen Konzernumsatz von 1,33 bis 1,4 Milliarden Euro, einschließlich Sateba, und ein EBIT von 116 bis 126 Millionen Euro.
- Die Übernahme von Sateba wird als strategisch wichtig erachtet, um das Portfolio in Europa zu erweitern und nachhaltige Lösungen anzubieten.
- Vossloh ist ein global agierender Technologiekonzern, der Produkte und Dienstleistungen für den Schienenverkehr anbietet und sich zu nachhaltiger Unternehmensführung bekennt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Vossloh ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,89 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.020,73PKT (+0,43 %).
