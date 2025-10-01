    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    US-Börsen kaum bewegt von 'Shutdown' und Wirtschaftsdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen stabil trotz Regierungsstillstand ("Shutdown").
    • Schwache ADP-Arbeitsmarktdaten kaum bewegend für Märkte.
    • Shutdown könnte wichtige Wirtschaftsdaten verzögern.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch ungeachtet des beginnenden Regierungsstillstands ("Shutdown") weiterhin stabil gezeigt. Konjunkturdaten wie die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP zur Privatwirtschaft im September oder die nahezu wie erwartet ausgefallenen ISM-Stimmungsdaten in der US-Industrie bewegten ebenfalls kaum.

    Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,03 Prozent auf 46.411 Punkte zu. Der breite S&P 500 sank um 0,12 Prozent auf 6.681 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 gab um 0,08 Prozent auf 24.661 Zähler nach.

    Nach der abgelaufenen Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA inzwischen teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich bislang nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen.

    Laut Eric Winogard, Chefvolkswirt USA bei AllianceBernstein, erleben die USA bereits den 22. "Shutdown" seit 1979. Diesmal aber könnte die Stilllegung der Verwaltung ernsthafte Folgen haben, vor allem wenn sie länger andauere und so die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten verhindere, die die Notenbank für ihren geldpolitischen Kurs dringend benötigt. Am Freitag etwa steht eigentlich der für Fed-Entscheidungen wichtige monatliche Arbeitsmarktbericht an.

    "Solange der Shutdown andauert, dürfte die Erhebung und Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten behindert sein, insbesondere auch die der Inflationsdaten", sagte Winogard. Für die US-Notenbank Fed könnte dies problematisch werden, zumal Ende Oktober die nächste Zins-Sitzung ansteht. "Auch ohne die fehlenden Daten steht das Komitee bereits vor der schwierigen Aufgabe, einen schwächelnden Arbeitsmarkt mit erheblichen Abwärtsrisiken gegen ein zunehmend inflationäres Umfeld abzuwägen."/ck/he




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
