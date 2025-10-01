Diese Autos verkaufen sich am besten an Händler
Carwow zeigt die Top 10 der beliebtesten Gebrauchtwagen 2025
München (ots) - Welche Fahrzeuge sind 2025 auf dem Gebrauchtwagenmarkt besonders
gefragt? Carwow, die Plattform für Neuwagenkauf und seit Anfang des Jahres auch
für den bequemen und transparenten Gebrauchtwagenverkauf von Privatkunden an
Ende August 2025 ausgewertet. Das Ergebnis: Deutsche Händler setzen vor allem
auf bewährte Bestseller.
VW Golf bleibt unangefochtene Nummer eins
Mit durchschnittlich über 10.900 Euro Verkaufspreis, rund 102.000 Kilometern
Laufleistung und einem Alter von etwas mehr als neun Jahren bleibt der VW Golf
die klare Nummer eins. Händler schätzen ihn wegen seiner Alltagstauglichkeit,
seiner Verlässlichkeit und seines hohen Wiederverkaufswerts.
SUV-Trend setzt sich fort: VW Tiguan auf Platz zwei
Auf Rang zwei landet der VW Tiguan. Das SUV überzeugt Händler mit einem
vergleichsweise jungen Durchschnittsalter von gut acht Jahren, einer geringeren
Laufleistung und einer starken Nachfrage im wachsenden SUV-Segment.
Ford Focus als preisgünstige Alternative
Den dritten Platz belegt der Ford Focus, der im Schnitt für 8.722 Euro gehandelt
wird. Trotz höherer Kilometerstände bleibt er für Händler attraktiv - vor allem
für Käuferinnen und Käufer, die Wert auf Dynamik bei überschaubarem Budget
legen.
Plätze 4 bis 10: Vielfalt von Kompakt bis Premium
Die weiteren Platzierungen zeigen, dass neben Klassikern auch Elektro- und
Premiumfahrzeuge zunehmend gefragt sind:
- Skoda Octavia
- Opel Corsa
- Tesla Model 3
- BMW 5er
- Seat Leon
- VW Polo
- Opel Astra
Besonders bemerkenswert: Mit dem Tesla Model 3 schafft es erstmals ein reines
Elektroauto in die Top 10 der Händler-Favoriten - ein klares Signal für den
wachsenden Stellenwert der Elektromobilität im Gebrauchtwagengeschäft.
Starker Markt für Klassiker - Elektromobilität im Aufwind
Unsere Daten zeigen sehr deutlich, dass Händler auf Fahrzeuge setzen, die sie
schnell und unkompliziert weiterverkaufen können", erklärt Philipp Sayler von
Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland. "Dauerbrenner wie Golf und
Tiguan sind dabei unverändert stark gefragt. Gleichzeitig ist das Tesla Model 3
das beste Beispiel dafür, dass die Elektromobilität mittlerweile auch im
Gebrauchtwagenhandel angekommen ist - eine Entwicklung, die wir in den nächsten
Jahren noch verstärkt sehen werden."
Pressekontakt Carwow
LHLK Agentur für Kommunikation GmbH
Eva-Maria Gose-Fehlisch
E-Mail: mailto:carwow@lhlk.de
Telefon: +49 89 720187 - 224
carwow GmbH
Naomi Howard
E-Mail: mailto:presse@carwow.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177519/6129562
OTS: Carwow
