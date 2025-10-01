    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Diese Autos verkaufen sich am besten an Händler

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carwow zeigt die Top 10 der beliebtesten Gebrauchtwagen 2025

    München (ots) - Welche Fahrzeuge sind 2025 auf dem Gebrauchtwagenmarkt besonders
    gefragt? Carwow, die Plattform für Neuwagenkauf und seit Anfang des Jahres auch
    für den bequemen und transparenten Gebrauchtwagenverkauf von Privatkunden an
    Händler (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.c
    arwow.de%2Fauto-verkaufen&data=05%7C02%7Ce.wilson%40lhlk.de%7C0b859950b7b14cbab3
    2508de00e66336%7Cd56c62e6f17147dabbcd702f77026af0%7C1%7C0%7C638949186663046419%7
    CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zM
    iIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=baW51kVvCXoTWc0hH7lsY9xtj
    CU8Vn%2FW8suiXscMGOI%3D&reserved=0) , hat die Daten von Anfang Januar 2025 bis
    Ende August 2025 ausgewertet. Das Ergebnis: Deutsche Händler setzen vor allem
    auf bewährte Bestseller.

    VW Golf bleibt unangefochtene Nummer eins

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    99,00€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    86,94€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit durchschnittlich über 10.900 Euro Verkaufspreis, rund 102.000 Kilometern
    Laufleistung und einem Alter von etwas mehr als neun Jahren bleibt der VW Golf
    die klare Nummer eins. Händler schätzen ihn wegen seiner Alltagstauglichkeit,
    seiner Verlässlichkeit und seines hohen Wiederverkaufswerts.

    SUV-Trend setzt sich fort: VW Tiguan auf Platz zwei

    Auf Rang zwei landet der VW Tiguan. Das SUV überzeugt Händler mit einem
    vergleichsweise jungen Durchschnittsalter von gut acht Jahren, einer geringeren
    Laufleistung und einer starken Nachfrage im wachsenden SUV-Segment.

    Ford Focus als preisgünstige Alternative

    Den dritten Platz belegt der Ford Focus, der im Schnitt für 8.722 Euro gehandelt
    wird. Trotz höherer Kilometerstände bleibt er für Händler attraktiv - vor allem
    für Käuferinnen und Käufer, die Wert auf Dynamik bei überschaubarem Budget
    legen.

    Plätze 4 bis 10: Vielfalt von Kompakt bis Premium

    Die weiteren Platzierungen zeigen, dass neben Klassikern auch Elektro- und
    Premiumfahrzeuge zunehmend gefragt sind:

    - Skoda Octavia

    - Opel Corsa

    - Tesla Model 3

    - BMW 5er

    - Seat Leon

    - VW Polo

    - Opel Astra

    Besonders bemerkenswert: Mit dem Tesla Model 3 schafft es erstmals ein reines
    Elektroauto in die Top 10 der Händler-Favoriten - ein klares Signal für den
    wachsenden Stellenwert der Elektromobilität im Gebrauchtwagengeschäft.

    Starker Markt für Klassiker - Elektromobilität im Aufwind

    Unsere Daten zeigen sehr deutlich, dass Händler auf Fahrzeuge setzen, die sie
    schnell und unkompliziert weiterverkaufen können", erklärt Philipp Sayler von
    Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland. "Dauerbrenner wie Golf und
    Tiguan sind dabei unverändert stark gefragt. Gleichzeitig ist das Tesla Model 3
    das beste Beispiel dafür, dass die Elektromobilität mittlerweile auch im
    Gebrauchtwagenhandel angekommen ist - eine Entwicklung, die wir in den nächsten
    Jahren noch verstärkt sehen werden."

    Pressekontakt Carwow

    LHLK Agentur für Kommunikation GmbH
    Eva-Maria Gose-Fehlisch
    E-Mail: mailto:carwow@lhlk.de
    Telefon: +49 89 720187 - 224

    carwow GmbH
    Naomi Howard
    E-Mail: mailto:presse@carwow.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177519/6129562
    OTS: Carwow


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Diese Autos verkaufen sich am besten an Händler Carwow zeigt die Top 10 der beliebtesten Gebrauchtwagen 2025 Welche Fahrzeuge sind 2025 auf dem Gebrauchtwagenmarkt besonders gefragt? Carwow, die Plattform für Neuwagenkauf und seit Anfang des Jahres auch für den bequemen und transparenten Gebrauchtwagenverkauf von Privatkunden an Händler …