das nachhaltigste und disruptivste Festival auf Formentera

A CORUÑA, Spanien, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SON Estrella Galicia Posidonia kehrt nach Formentera vom 3. bis 5. Oktober mit einem völlig disruptiven Format innerhalb der internationalen Musikszene zurück. Auch in diesem Jahr werden 350 glückliche Besucher in den Genuss dieses Festivals kommen, das die Unternehmensphilosophie der positiven Wirkung und der Förderung einer besonderen Kultur vereint.

Diese exklusive Verschmelzung von Musik, Gastronomie, positiver Wirkung und Bierkultur für nur 350 Teilnehmer findet auch dieses Jahr vom 3. bis 5. Oktober auf der idyllischen Baleareninsel Formentera statt

Das geheime Programm von Posidonia, das Markenzeichen der Veranstaltung, ermöglicht es, ein unterschiedliches Programm mit einem internationalen Flair anzubieten, mit etablierten und aufstrebenden Künstlern, aber immer mit der Qualität und dem gewissen Etwas, das den Geist von Estrella Galicia ausmacht.

Auch das gastronomische Angebot wird neu erfunden dank der Zusammenarbeit von verschiedenen Köchen der Insel , die Gerichte mit lokalen Null-Kilometer-Zutaten kreieren werden. All das gepaart mit einem Bier mit etablierten lokalen Wurzeln und wachsenden internationalen Ambitionen, Estrella Galicia, das bereits in mehr als 70 Ländern auf der ganzen Welt von Brasilien bis zu den USA, dem Vereinigten Königreich und China und vielen anderen Ländern vertreten ist.

Darüber hinaus fördert SON Estrella Galicia Posidonia seit seiner Gründung im Jahr 2017 den verantwortungsvollen Tourismus und den Schutz der lokalen Ökosysteme und arbeitet mit dem Projekt Save Posidonia, zusammen, das diese für die lokale Umwelt so wichtige Meerespflanze schützt. Das Engagement für die Insel spiegelt sich auch in der Zusammenarbeit mit den lokalen Einrichtungen, Lieferanten und Produzenten wider, wodurch sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen tatsächlich spürbar sind.

Im Einklang mit dieser positiven Auswirkung Philosophie hat SON Estrella Galicia Posidonia das zweite Jahr in Folge die TRUE Platinum Zertifizierung als einziges Zero Waste Festival der Welt erhalten, das von der GBCI (Green Business Certification Inc.) zertifiziert wurde. Nach der Umsetzung eines ehrgeizigen Arbeitsplans für die Ausgabe 2024 hat das Festival diesen wichtigen Meilenstein erneut erreicht, zusätzlich zu dem Status der Emissionsfreiheit , der seit 2021 gilt.

Estrella Galicia ist das Aushängeschild von Corporación Hijos de Rivera, einem Unternehmen von BCorp , das seit 2024 eine solide Strategie verfolgt, um auf der Grundlage von fünf Hauptpfeilern positive Auswirkungen zu erzielen: Stolz auf Herkunft und Gemeinschaft; Befähigte Menschen; Widerstandsfähig Planet; Verantwortungsvoll Partner und Unverzichtbar Governance.

