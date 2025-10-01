Regeneron Pharmaceuticals Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Regeneron Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von +7,84 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Regeneron Pharmaceuticals ist ein führendes Biopharma-Unternehmen, das innovative Medikamente für schwere Erkrankungen entwickelt. Hauptprodukte sind EYLEA und Dupixent. Mit starker F&E und der VelociSuite-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie Amgen und Genentech ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Regeneron Pharmaceuticals über einen Zuwachs von +7,61 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Regeneron Pharmaceuticals Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Regeneron Pharmaceuticals -29,70 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Regeneron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,66 % 1 Monat -3,59 % 3 Monate +7,61 % 1 Jahr -49,29 %

Informationen zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 104 Mio. Regeneron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,06 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Regeneron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Regeneron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.