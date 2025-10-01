    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Diese Erfahrungen machen Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH zum Trading-Profi (FOTO)

    Verl (ots) - Viele Einsteiger und erfahrene Anleger stehen immer wieder vor
    demselben Problem: hohe Unsicherheit, widersprüchliche Marktprognosen und das
    Gefühl, dass nachhaltige Gewinne reine Glückssache sind. Dennoch schaffen es
    einige, selbst in Krisenzeiten beeindruckende Renditen zu erzielen - gibt es ein
    Erfolgsgeheimnis? Was können Privatanleger vom Experten Mario Lüddemann lernen,
    um selbst zum Gewinner an der Börse zu werden?

    Auf den ersten Blick wirken die Finanzmärkte glänzend und voller Chancen, doch
    viele Anleger erleben im Alltag das genaue Gegenteil: Schwankende Einnahmen,
    Frust durch Fehlentscheidungen und immer das Gefühl, im entscheidenden Moment
    falsch zu liegen. Der Weg zum nachhaltigen Trading-Erfolg ist steinig, gerade
    Anfänger verlieren schnell den Überblick. Hinter der glänzenden Fassade
    verbergen sich häufig Unsicherheit, Bewegungsarmut und oftmals nicht
    nachvollziehbare Verluste. Was bleibt, sind emotionale Berg- und Talfahrten und
    ein stetiges Ringen um finanzielle Unabhängigkeit. "Anleger lassen sich häufig
    von Angst oder Euphorie beeinflussen", erklärt Mario Lüddemann, Geschäftsführer
    der Lüddemann Investments GmbH, aus eigener Erfahrung. "Gerade in turbulenten
    Marktphasen entstehen jedoch die größten Möglichkeiten; wer die Spielregeln
    versteht, kann daraus kontinuierlich profitieren."

    "Wir helfen unseren Teilnehmern, das nötige Wissen und die Sicherheit zu
    entwickeln, um ihre Finanzentscheidungen selbstbestimmt und konsequent
    umzusetzen", führt der Experte weiter aus. Mario Lüddemann gilt als einer der
    erfahrensten Trading-Experten im deutschsprachigen Raum. Seit fast 30 Jahren
    handelt er hauptberuflich an den Finanzmärkten und hat dabei über 66.000
    Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro umgesetzt.
    Für seine Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem
    Titel "Trader des Jahres". Neben seiner Tätigkeit als aktiver Händler ist er ein
    gefragter Referent und Mentor, der sein Wissen in Seminaren, Vorträgen und
    individuellen Programmen weitergibt. Mit der Lüddemann Investments GmbH verfolgt
    er das Ziel, Anlegern praxisnahe, transparente und vor allem nachvollziehbare
    Strategien für den erfolgreichen Vermögensaufbau zu vermitteln - unabhängig von
    Banken oder Versicherungen. Warum sein systematischer Ansatz gerade in der
    heutigen Marktlage außergewöhnliche Chancen eröffnet, zeigt ein genauer Blick
    auf seine Erfolgsprinzipien.

    Schritt 1: Erst Fachwissen aufbauen, dann traden

    "Einer der größten Fehler im Trading ist: Viele Menschen legen einfach los, ohne
    ausreichend vorbereitet zu sein", erklärt Mario Lüddemann von der Lüddemann
