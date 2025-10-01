Nach 66.000 Trades
Diese Erfahrungen machen Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH zum Trading-Profi (FOTO)
Verl (ots) - Viele Einsteiger und erfahrene Anleger stehen immer wieder vor
demselben Problem: hohe Unsicherheit, widersprüchliche Marktprognosen und das
Gefühl, dass nachhaltige Gewinne reine Glückssache sind. Dennoch schaffen es
einige, selbst in Krisenzeiten beeindruckende Renditen zu erzielen - gibt es ein
Erfolgsgeheimnis? Was können Privatanleger vom Experten Mario Lüddemann lernen,
um selbst zum Gewinner an der Börse zu werden?
Auf den ersten Blick wirken die Finanzmärkte glänzend und voller Chancen, doch
viele Anleger erleben im Alltag das genaue Gegenteil: Schwankende Einnahmen,
Frust durch Fehlentscheidungen und immer das Gefühl, im entscheidenden Moment
falsch zu liegen. Der Weg zum nachhaltigen Trading-Erfolg ist steinig, gerade
Anfänger verlieren schnell den Überblick. Hinter der glänzenden Fassade
verbergen sich häufig Unsicherheit, Bewegungsarmut und oftmals nicht
nachvollziehbare Verluste. Was bleibt, sind emotionale Berg- und Talfahrten und
ein stetiges Ringen um finanzielle Unabhängigkeit. "Anleger lassen sich häufig
von Angst oder Euphorie beeinflussen", erklärt Mario Lüddemann, Geschäftsführer
der Lüddemann Investments GmbH, aus eigener Erfahrung. "Gerade in turbulenten
Marktphasen entstehen jedoch die größten Möglichkeiten; wer die Spielregeln
versteht, kann daraus kontinuierlich profitieren."
"Wir helfen unseren Teilnehmern, das nötige Wissen und die Sicherheit zu
entwickeln, um ihre Finanzentscheidungen selbstbestimmt und konsequent
umzusetzen", führt der Experte weiter aus. Mario Lüddemann gilt als einer der
erfahrensten Trading-Experten im deutschsprachigen Raum. Seit fast 30 Jahren
handelt er hauptberuflich an den Finanzmärkten und hat dabei über 66.000
Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro umgesetzt.
Für seine Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem
Titel "Trader des Jahres". Neben seiner Tätigkeit als aktiver Händler ist er ein
gefragter Referent und Mentor, der sein Wissen in Seminaren, Vorträgen und
individuellen Programmen weitergibt. Mit der Lüddemann Investments GmbH verfolgt
er das Ziel, Anlegern praxisnahe, transparente und vor allem nachvollziehbare
Strategien für den erfolgreichen Vermögensaufbau zu vermitteln - unabhängig von
Banken oder Versicherungen. Warum sein systematischer Ansatz gerade in der
heutigen Marktlage außergewöhnliche Chancen eröffnet, zeigt ein genauer Blick
auf seine Erfolgsprinzipien.
Schritt 1: Erst Fachwissen aufbauen, dann traden
"Einer der größten Fehler im Trading ist: Viele Menschen legen einfach los, ohne
ausreichend vorbereitet zu sein", erklärt Mario Lüddemann von der Lüddemann
Zitsch_1 schrieb 31.07.25, 15:41
Ich lege meine Hand ins Feuer das er "Studenten" gesagt hat und nicht das von Marxisten benutzte Wort "Studierende" verwendet hat.
mapleleaf schrieb 11.07.25, 10:51
Der Artikel von sharedeals löst bei mir gruseln aus - wo kommen diese Zahlen her ?mitdiskutieren »
- KBV ist aktuell ca. 1,6 (1,57 mit den Zahlen des Q1 reports), nicht 1,35.
- "regulatorischen Minimum von 200 Mrd. USD" für cash kann ich nicht nachvollziehen: 200Mrd gab es bis vor 2 Jahren auch nicht. 20 Mrd wurde vor Jahren als minimum bezeichnet, vielleicht sind es inzwischen 40 Mrd aber niemals 200.
Wer Berkshire Hathaway auf eine Bewertungszahl reduzieren will liegt mit KBV schon richtig, dann zählt dieser Zahlenfehler aber auch:
1,35 wäre günstig, 1,5 wird oft als fair gesehen und aktuell ist es etwas teurer als üblich.
Das basiert auf den historischen Bewertungen aus den letzten 20 Jahren.
Ich halte Berkshire schon lange Zeit und will es keinem vermiesen, lasst Sparpläne einfach laufen.
Aber so falsche Zahlen wie in diesem Artikel regen mich auf: Man muss zur Quelle (Geschäftsbericht) gehen und die Fakten selbst suchen.
Wer eine sehr tiefe Diskussion (auf englisch) zur Berkshire Bewertung lesen will dem empfehle ich
https://www.shrewdm.com/MB?pid=653763027&wholeThread=true#pid653763027
sirmike [Blogger] schrieb 05.06.25, 13:05
Kursentwicklung der Berkshire-Aktie
2025 YTD: +8 %
1 Jahr: +20 %
5 Jahre: +155 %
10 Jahre: +250 %
60 Jahre: +5.500.000 % (5,5 Mio. %, richtig gelesen)
Meine Definition von "stetig abwärts" ist ganz sicher eine andere als deine. Oder vielleicht ist auch nur mein Anlagefokus länger als zwei, drei Wochen?!
Berkshire konnte man ohne Bedenken die letzten 60 Jahre im Depot liegen haben und hat den S&P 500 kräftig outperformt. Und ich denke, man kann sie auch gut die nächsten 20 Jhre im Depot liegen lassen und tolle Renditen einfahren. Ob es dazu reicht, den S&P 500 zu schlagen, wird sich zeigen...
Kursentwicklung der Berkshire-Aktie
2025 YTD: +8 %
1 Jahr: +20 %
5 Jahre: +155 %
10 Jahre: +250 %
60 Jahre: +5.500.000 % (5,5 Mio. %, richtig gelesen)
Meine Definition von "stetig abwärts" ist ganz sicher eine andere als deine. Oder vielleicht ist auch nur mein Anlagefokus länger als zwei, drei Wochen?!
Berkshire konnte man ohne Bedenken die letzten 60 Jahre im Depot liegen haben und hat den S&P 500 kräftig outperformt. Und ich denke, man kann sie auch gut die nächsten 20 Jhre im Depot liegen lassen und tolle Renditen einfahren. Ob es dazu reicht, den S&P 500 zu schlagen, wird sich zeigen...
