Diese Erfahrungen machen Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH zum Trading-Profi (FOTO)

Verl (ots) - Viele Einsteiger und erfahrene Anleger stehen immer wieder vordemselben Problem: hohe Unsicherheit, widersprüchliche Marktprognosen und dasGefühl, dass nachhaltige Gewinne reine Glückssache sind. Dennoch schaffen eseinige, selbst in Krisenzeiten beeindruckende Renditen zu erzielen - gibt es einErfolgsgeheimnis? Was können Privatanleger vom Experten Mario Lüddemann lernen,um selbst zum Gewinner an der Börse zu werden?Auf den ersten Blick wirken die Finanzmärkte glänzend und voller Chancen, dochviele Anleger erleben im Alltag das genaue Gegenteil: Schwankende Einnahmen,Frust durch Fehlentscheidungen und immer das Gefühl, im entscheidenden Momentfalsch zu liegen. Der Weg zum nachhaltigen Trading-Erfolg ist steinig, geradeAnfänger verlieren schnell den Überblick. Hinter der glänzenden Fassadeverbergen sich häufig Unsicherheit, Bewegungsarmut und oftmals nichtnachvollziehbare Verluste. Was bleibt, sind emotionale Berg- und Talfahrten undein stetiges Ringen um finanzielle Unabhängigkeit. "Anleger lassen sich häufigvon Angst oder Euphorie beeinflussen", erklärt Mario Lüddemann, Geschäftsführerder Lüddemann Investments GmbH, aus eigener Erfahrung. "Gerade in turbulentenMarktphasen entstehen jedoch die größten Möglichkeiten; wer die Spielregelnversteht, kann daraus kontinuierlich profitieren.""Wir helfen unseren Teilnehmern, das nötige Wissen und die Sicherheit zuentwickeln, um ihre Finanzentscheidungen selbstbestimmt und konsequentumzusetzen", führt der Experte weiter aus. Mario Lüddemann gilt als einer dererfahrensten Trading-Experten im deutschsprachigen Raum. Seit fast 30 Jahrenhandelt er hauptberuflich an den Finanzmärkten und hat dabei über 66.000Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro umgesetzt.Für seine Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit demTitel "Trader des Jahres". Neben seiner Tätigkeit als aktiver Händler ist er eingefragter Referent und Mentor, der sein Wissen in Seminaren, Vorträgen undindividuellen Programmen weitergibt. Mit der Lüddemann Investments GmbH verfolgter das Ziel, Anlegern praxisnahe, transparente und vor allem nachvollziehbareStrategien für den erfolgreichen Vermögensaufbau zu vermitteln - unabhängig vonBanken oder Versicherungen. Warum sein systematischer Ansatz gerade in derheutigen Marktlage außergewöhnliche Chancen eröffnet, zeigt ein genauer Blickauf seine Erfolgsprinzipien.Schritt 1: Erst Fachwissen aufbauen, dann traden"Einer der größten Fehler im Trading ist: Viele Menschen legen einfach los, ohneausreichend vorbereitet zu sein", erklärt Mario Lüddemann von der Lüddemann