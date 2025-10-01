Kündigung, Abfindung, Aufhebungsvertrag - was kleine und mittlere Unternehmen im Arbeitsrecht beachten sollten (FOTO)

Hamburg (ots) - Kündigungen, Abfindungen und Aufhebungsverträge gehören zu densensibelsten Themen im Arbeitsrecht - besonders für kleine und mittlereUnternehmen (KMU). Fehler können schnell teuer werden: von kostspieligenRechtsstreitigkeiten bis hin zu einem angekratzten Arbeitgeberimage. Die KanzleiVON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte zeigt in folgendem Beitrag, worauf bei derrechtssicheren, transparenten und fairen Gestaltung zu achten ist.Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ist immer ein sensibler und oftmalskomplexer Prozess. Geschäftsführungen und Personalverantwortliche benötigen vorallem Rechtssicherheit, um Kündigungen und Aufhebungsverträge korrekt undkosteneffizient umzusetzen. Gleichzeitig ist ein fairer Umgang mit denMitarbeitern entscheidend, um das Vertrauen der Belegschaft zu erhalten undKonflikten vorzubeugen. Doch das deutsche Arbeitsrecht ist komplex, unterliegtständigen Änderungen und erfordert aktuelles Fachwissen. In vielen Unternehmenfehlen dafür die personellen und zeitlichen Ressourcen. Daraus resultierendeUnsicherheiten bei Verhandlungen sowie das Risiko kostspieligerRechtsstreitigkeiten sind Faktoren, die den Abwicklungsprozess zusätzlicherschweren. "Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen kann eine rechtlichsaubere und faire Trennung über den langfristigen Erfolg entscheiden - nicht nurjuristisch, sondern auch für das Betriebsklima", betont Benjamin von Allwörden,Partner bei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte und Fachanwalt für Arbeitsrecht.Wir verstehen die besondere Situation von KMU: begrenzte Ressourcen beigleichzeitig hohen Anforderungen an die Rechtssicherheit. "Dazu bieten wir dierechtliche Unterstützung, die für beide Seiten eine faire Lösung findet", führtBenjamin von Allwörden weiter aus. Die Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälteunterstützt seit vielen Jahren Unternehmen mit spezialisiertem Know-how imArbeitsrecht und arbeitet bundesweit von den Standorten in Hamburg und Stadeaus. Dabei berät das erfahrene Team um Dr. Sebastian von Allwörden, Benjamin vonAllwörden und Titus Wolf Unternehmen in allen relevanten Fragen: von derrechtssicheren Kündigung über die Gestaltung und Prüfung von Arbeitsverträgenbis hin zu Aufhebungsverträgen. Ziel ist es, praktikable und zugleichrechtssichere Lösungen zu entwickeln, die Risiken minimieren und diePersonalführung zukunftsfest machen.KMU und Kündigungen: Das sollten Sie wissenIn kleinen Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten gilt dasKündigungsschutzgesetz (KSchG) in der Regel nicht. Erst in Betrieben mit mehrals zehn Arbeitnehmern kommt der besondere Kündigungsschutz des KSchG beiArbeitsverhältnissen, die ohne Unterbrechung länger als 6 Monate bestehen, zur