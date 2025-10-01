    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kündigung, Abfindung, Aufhebungsvertrag - was kleine und mittlere Unternehmen im Arbeitsrecht beachten sollten (FOTO)

    Hamburg (ots) - Kündigungen, Abfindungen und Aufhebungsverträge gehören zu den
    sensibelsten Themen im Arbeitsrecht - besonders für kleine und mittlere
    Unternehmen (KMU). Fehler können schnell teuer werden: von kostspieligen
    Rechtsstreitigkeiten bis hin zu einem angekratzten Arbeitgeberimage. Die Kanzlei
    VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte zeigt in folgendem Beitrag, worauf bei der
    rechtssicheren, transparenten und fairen Gestaltung zu achten ist.

    Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ist immer ein sensibler und oftmals
    komplexer Prozess. Geschäftsführungen und Personalverantwortliche benötigen vor
    allem Rechtssicherheit, um Kündigungen und Aufhebungsverträge korrekt und
    kosteneffizient umzusetzen. Gleichzeitig ist ein fairer Umgang mit den
    Mitarbeitern entscheidend, um das Vertrauen der Belegschaft zu erhalten und
    Konflikten vorzubeugen. Doch das deutsche Arbeitsrecht ist komplex, unterliegt
    ständigen Änderungen und erfordert aktuelles Fachwissen. In vielen Unternehmen
    fehlen dafür die personellen und zeitlichen Ressourcen. Daraus resultierende
    Unsicherheiten bei Verhandlungen sowie das Risiko kostspieliger
    Rechtsstreitigkeiten sind Faktoren, die den Abwicklungsprozess zusätzlich
    erschweren. "Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen kann eine rechtlich
    saubere und faire Trennung über den langfristigen Erfolg entscheiden - nicht nur
    juristisch, sondern auch für das Betriebsklima", betont Benjamin von Allwörden,
    Partner bei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte und Fachanwalt für Arbeitsrecht.

    Wir verstehen die besondere Situation von KMU: begrenzte Ressourcen bei
    gleichzeitig hohen Anforderungen an die Rechtssicherheit. "Dazu bieten wir die
    rechtliche Unterstützung, die für beide Seiten eine faire Lösung findet", führt
    Benjamin von Allwörden weiter aus. Die Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte
    unterstützt seit vielen Jahren Unternehmen mit spezialisiertem Know-how im
    Arbeitsrecht und arbeitet bundesweit von den Standorten in Hamburg und Stade
    aus. Dabei berät das erfahrene Team um Dr. Sebastian von Allwörden, Benjamin von
    Allwörden und Titus Wolf Unternehmen in allen relevanten Fragen: von der
    rechtssicheren Kündigung über die Gestaltung und Prüfung von Arbeitsverträgen
    bis hin zu Aufhebungsverträgen. Ziel ist es, praktikable und zugleich
    rechtssichere Lösungen zu entwickeln, die Risiken minimieren und die
    Personalführung zukunftsfest machen.

    KMU und Kündigungen: Das sollten Sie wissen

    In kleinen Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten gilt das
    Kündigungsschutzgesetz (KSchG) in der Regel nicht. Erst in Betrieben mit mehr
    als zehn Arbeitnehmern kommt der besondere Kündigungsschutz des KSchG bei
    Arbeitsverhältnissen, die ohne Unterbrechung länger als 6 Monate bestehen, zur
    Seite 1 von 4 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte Kündigung, Abfindung, Aufhebungsvertrag - was kleine und mittlere Unternehmen im Arbeitsrecht beachten sollten (FOTO) Kündigungen, Abfindungen und Aufhebungsverträge gehören zu den sensibelsten Themen im Arbeitsrecht - besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Fehler können schnell teuer werden: von kostspieligen Rechtsstreitigkeiten bis hin zu einem …