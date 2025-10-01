VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte
Kündigung, Abfindung, Aufhebungsvertrag - was kleine und mittlere Unternehmen im Arbeitsrecht beachten sollten (FOTO)
Hamburg (ots) - Kündigungen, Abfindungen und Aufhebungsverträge gehören zu den
sensibelsten Themen im Arbeitsrecht - besonders für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU). Fehler können schnell teuer werden: von kostspieligen
Rechtsstreitigkeiten bis hin zu einem angekratzten Arbeitgeberimage. Die Kanzlei
VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte zeigt in folgendem Beitrag, worauf bei der
rechtssicheren, transparenten und fairen Gestaltung zu achten ist.
Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ist immer ein sensibler und oftmals
komplexer Prozess. Geschäftsführungen und Personalverantwortliche benötigen vor
allem Rechtssicherheit, um Kündigungen und Aufhebungsverträge korrekt und
kosteneffizient umzusetzen. Gleichzeitig ist ein fairer Umgang mit den
Mitarbeitern entscheidend, um das Vertrauen der Belegschaft zu erhalten und
Konflikten vorzubeugen. Doch das deutsche Arbeitsrecht ist komplex, unterliegt
ständigen Änderungen und erfordert aktuelles Fachwissen. In vielen Unternehmen
fehlen dafür die personellen und zeitlichen Ressourcen. Daraus resultierende
Unsicherheiten bei Verhandlungen sowie das Risiko kostspieliger
Rechtsstreitigkeiten sind Faktoren, die den Abwicklungsprozess zusätzlich
erschweren. "Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen kann eine rechtlich
saubere und faire Trennung über den langfristigen Erfolg entscheiden - nicht nur
juristisch, sondern auch für das Betriebsklima", betont Benjamin von Allwörden,
Partner bei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte und Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Wir verstehen die besondere Situation von KMU: begrenzte Ressourcen bei
gleichzeitig hohen Anforderungen an die Rechtssicherheit. "Dazu bieten wir die
rechtliche Unterstützung, die für beide Seiten eine faire Lösung findet", führt
Benjamin von Allwörden weiter aus. Die Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte
unterstützt seit vielen Jahren Unternehmen mit spezialisiertem Know-how im
Arbeitsrecht und arbeitet bundesweit von den Standorten in Hamburg und Stade
aus. Dabei berät das erfahrene Team um Dr. Sebastian von Allwörden, Benjamin von
Allwörden und Titus Wolf Unternehmen in allen relevanten Fragen: von der
rechtssicheren Kündigung über die Gestaltung und Prüfung von Arbeitsverträgen
bis hin zu Aufhebungsverträgen. Ziel ist es, praktikable und zugleich
rechtssichere Lösungen zu entwickeln, die Risiken minimieren und die
Personalführung zukunftsfest machen.
KMU und Kündigungen: Das sollten Sie wissen
In kleinen Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten gilt das
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) in der Regel nicht. Erst in Betrieben mit mehr
als zehn Arbeitnehmern kommt der besondere Kündigungsschutz des KSchG bei
Arbeitsverhältnissen, die ohne Unterbrechung länger als 6 Monate bestehen, zur
