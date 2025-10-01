    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Next Generation Bausparen / Frank Demmer übernimmt Spitze der LBS NordWest (FOTO)

    Münster/Hannover (ots) - Die größte Bausparkasse im Nordwesten Deutschlands hat
    seit 1. Oktober 2025 einen neuen Chef: Frank Demmer übernimmt den
    Vorstandsvorsitz in der LBS NordWest.

    Der 52-Jährige ist der LBS seit seiner Bankausbildung im Haus eng verbunden.
    Schon früh übernahm er Verantwortung und prägte wichtige Entwicklungen - unter
    anderem bei der Fusion mit der LBS Bremen und als Bereichsleiter
    Unternehmensstrategie. Seit 2020 gehört Frank Demmer bereits dem Vorstand an und
    hat in dieser Funktion insbesondere die erfolgreiche Fusion von LBS West und LBS
    Nord entscheidend mitgestaltet.

    In Digitalisierungsthemen hat der studierte Wirtschaftsinformatiker auch in der
    LBS-Gruppe wesentliche Impulse gesetzt. Er gilt als sehr gut vernetzt im
    Sparkassenverbund.

    Im Team mit seinen Vorstandskollegen Maik Jekabsons und Dr. Jörg Koschate und
    den Sparkassen will Demmer die Marktposition der LBS NordWest in
    Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin weiter ausbauen. "Das
    eigene Zuhause ist ein Ziel für Millionen von Menschen. Wir setzen uns dafür
    ein, dieses Ziel erreichbar zu machen. Wir wollen einen wichtigen Lösungsbeitrag
    zu einer zentralen Herausforderung leisten, vor der wir in Deutschland stehen:
    Der Schaffung von Wohnraum."

    Eine entscheidende Stärke sieht Demmer dabei im Verbund mit den Sparkassen.
    "Rund um die Immobilie ist der Sparkassenverbund in einer optimalen
    Ausgangslage: Gemeinsam bieten wir mehr Vor-Ort-Beratungskompetenz rund um
    Wohnen, Immobilien und Baufinanzierung als jeder andere Finanzdienstleister.
    Unser Digitalangebot setzt Maßstäbe am Markt. Gleichzeitig sind wir Deutschlands
    größter Maklerverbund. Diese Stärken werden wir im Sinne unserer Kunden weiter
    verzahnen."

    Das LBS-Kernprodukt Bausparen spielt dabei aus Demmers Sicht eine wesentliche
    Rolle: "Bausparen gibt genau die Sicherheit und Klarheit, die es in bewegten
    Zeiten und unübersichtlichen Märkten braucht. Nicht nur für Eigenheimkäufer,
    sondern auch für die Wohnungspolitik ist Bausparen ein Stabilitätsanker, auf den
    man sich verlassen kann."

    Den Wert des Wohneigentums und der Immobilie als Altersvorsorge will Demmer auch
    im Dialog mit der Politik konsequent vertreten: "Wir stehen vor einer doppelten
    Herausforderung: steigende Wohnkosten und eine wachsende Rentenlücke.
    Wohneigentum ist deshalb die beste private Altersvorsorge - das muss auch
    politisch wieder viel stärker unterstützt werden", betont Demmer.

    Mit Blick auf die aktuelle politische Debatte zur Frühstartrente fordert Demmer:
    "Es wäre ein Fehler, das Bausparen außen vor zu lassen. Wer heute fürs Alter
    vorsorgen will, muss Wohneigentum mitdenken können. Auch die immer wieder
    diskutierte Reform der sogenannten Riester-Rente ist lange überfällig."

    Frank Demmer (Jahrgang 1973) stammt aus Telgte in Nordrhein-Westfalen. Nach
    einer Ausbildung zum Bankkaufmann in der LBS studierte er Wirtschaftsinformatik
    in Münster und schloss das Studium mit Diplom ab. Frank Demmer ist verheiratet
    und hat zwei Kinder.

    ____________________________

    Mit rund 2,1 Millionen Kundinnen und Kunden sowie über 2,5 Millionen
    Bausparverträgen zählt die LBS NordWest zu den führenden Bausparkassen in
    Deutschland. In ihrem Geschäftsgebiet - Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
    Bremen und Berlin - hält sie einen Marktanteil von rund 39 Prozent bei
    Neuverträgen. Der Bestand an Bausparsumme liegt bei etwa 98 Milliarden Euro .
    Die Nähe zu ihren Kund:innen sichert die LBS NordWest über rund 900
    Mitarbeitende im Innendienst sowie 850 Berater:innen im Außendienst und über
    starke Partnerschaften mit dem Sparkassen-Verbund . Ergänzt wird das Angebot
    durch digitale Vertriebskanäle sowie die 100-prozentigen Tochtergesellschaften
    LBS Immobilien GmbH NordWest , die als Immobilienvermittlerin im gesamten
    Geschäftsgebiet aktiv ist, und DBC Digitales Business Center GmbH zur
    effizienten Leadbearbeitung sowie die bundesweit tätige FORUM Direktfinanz GmbH
    & Co. KG für digitale Finanzierungsberatung.

    Pressekontakt:

    LBS NordWest
    Monika Grave
    Leiterin Unternehmenskommunikation
    Telefon: 0511/ 926-6668
    Mobil: 0173/ 208 6668

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/6129590
    OTS: LBS NordWest




