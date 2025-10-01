Next Generation Bausparen / Frank Demmer übernimmt Spitze der LBS NordWest (FOTO)

Münster/Hannover (ots) - Die größte Bausparkasse im Nordwesten Deutschlands hat

seit 1. Oktober 2025 einen neuen Chef: Frank Demmer übernimmt den

Vorstandsvorsitz in der LBS NordWest.



Der 52-Jährige ist der LBS seit seiner Bankausbildung im Haus eng verbunden.

Schon früh übernahm er Verantwortung und prägte wichtige Entwicklungen - unter

anderem bei der Fusion mit der LBS Bremen und als Bereichsleiter

Unternehmensstrategie. Seit 2020 gehört Frank Demmer bereits dem Vorstand an und

hat in dieser Funktion insbesondere die erfolgreiche Fusion von LBS West und LBS

Nord entscheidend mitgestaltet.







LBS-Gruppe wesentliche Impulse gesetzt. Er gilt als sehr gut vernetzt im

Sparkassenverbund.



Im Team mit seinen Vorstandskollegen Maik Jekabsons und Dr. Jörg Koschate und

den Sparkassen will Demmer die Marktposition der LBS NordWest in

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin weiter ausbauen. "Das

eigene Zuhause ist ein Ziel für Millionen von Menschen. Wir setzen uns dafür

ein, dieses Ziel erreichbar zu machen. Wir wollen einen wichtigen Lösungsbeitrag

zu einer zentralen Herausforderung leisten, vor der wir in Deutschland stehen:

Der Schaffung von Wohnraum."



Eine entscheidende Stärke sieht Demmer dabei im Verbund mit den Sparkassen.

"Rund um die Immobilie ist der Sparkassenverbund in einer optimalen

Ausgangslage: Gemeinsam bieten wir mehr Vor-Ort-Beratungskompetenz rund um

Wohnen,

Unser Digitalangebot setzt Maßstäbe am Markt. Gleichzeitig sind wir Deutschlands

größter Maklerverbund. Diese Stärken werden wir im Sinne unserer Kunden weiter

verzahnen."



Das LBS-Kernprodukt Bausparen spielt dabei aus Demmers Sicht eine wesentliche

Rolle: "Bausparen gibt genau die Sicherheit und Klarheit, die es in bewegten

Zeiten und unübersichtlichen Märkten braucht. Nicht nur für Eigenheimkäufer,

sondern auch für die Wohnungspolitik ist Bausparen ein Stabilitätsanker, auf den

man sich verlassen kann."



Den Wert des Wohneigentums und der Immobilie als Altersvorsorge will Demmer auch

im Dialog mit der Politik konsequent vertreten: "Wir stehen vor einer doppelten

Herausforderung: steigende Wohnkosten und eine wachsende Rentenlücke.

Wohneigentum ist deshalb die beste private Altersvorsorge - das muss auch

politisch wieder viel stärker unterstützt werden", betont Demmer.



Mit Blick auf die aktuelle politische Debatte zur Frühstartrente fordert Demmer:

"Es wäre ein Fehler, das Bausparen außen vor zu lassen. Wer heute fürs Alter

vorsorgen will, muss Wohneigentum mitdenken können. Auch die immer wieder

diskutierte Reform der sogenannten Riester-Rente ist lange überfällig."



Frank Demmer (Jahrgang 1973) stammt aus Telgte in Nordrhein-Westfalen. Nach

einer Ausbildung zum Bankkaufmann in der LBS studierte er Wirtschaftsinformatik

in Münster und schloss das Studium mit Diplom ab. Frank Demmer ist verheiratet

und hat zwei Kinder.



____________________________



Mit rund 2,1 Millionen Kundinnen und Kunden sowie über 2,5 Millionen

Bausparverträgen zählt die LBS NordWest zu den führenden Bausparkassen in

Deutschland. In ihrem Geschäftsgebiet - Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,

Bremen und Berlin - hält sie einen Marktanteil von rund 39 Prozent bei

Neuverträgen. Der Bestand an Bausparsumme liegt bei etwa 98 Milliarden Euro .

Die Nähe zu ihren Kund:innen sichert die LBS NordWest über rund 900

Mitarbeitende im Innendienst sowie 850 Berater:innen im Außendienst und über

starke Partnerschaften mit dem Sparkassen-Verbund . Ergänzt wird das Angebot

durch digitale Vertriebskanäle sowie die 100-prozentigen Tochtergesellschaften

LBS Immobilien GmbH NordWest , die als Immobilienvermittlerin im gesamten

Geschäftsgebiet aktiv ist, und DBC Digitales Business Center GmbH zur

effizienten Leadbearbeitung sowie die bundesweit tätige FORUM Direktfinanz GmbH

& Co. KG für digitale Finanzierungsberatung.



