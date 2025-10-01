Ölpreise geben nach
- Ölpreise fallen: Brent bei 65,47 USD, WTI 61,85 USD.
- Opec+ Angebotserhöhung sorgt für Marktunsicherheit.
- US-Rohöllagerbestände steigen, Einfluss begrenzt.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 65,47 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 52 Cent auf 61,85 Dollar.
Am Markt stehen weiterhin die jüngsten Spekulationen um eine mögliche Angebotserhöhung des Ölkartells Opec+ im Fokus. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Wochenende darüber berichtet. Aktuell kursieren widersprüchliche Meldungen darüber. An diesem Wochenende beraten einige Mitglieder von Opec+.
Vom "Shutdown" in den USA erwarten Experten zunächst keinen großen Einfluss auf den Ölmarkt. So veröffentlichte das Energieministerium seine Daten zu den wöchentlichen Rohöllagerbeständen. Diese legten etwas zu. Volkswirte hatten hingegen eine Stagnation erwartet./jsl/he
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---