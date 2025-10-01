    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen: Brent bei 65,47 USD, WTI 61,85 USD.
    • Opec+ Angebotserhöhung sorgt für Marktunsicherheit.
    • US-Rohöllagerbestände steigen, Einfluss begrenzt.
    Foto: Stringer - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 65,47 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 52 Cent auf 61,85 Dollar.

    Am Markt stehen weiterhin die jüngsten Spekulationen um eine mögliche Angebotserhöhung des Ölkartells Opec+ im Fokus. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Wochenende darüber berichtet. Aktuell kursieren widersprüchliche Meldungen darüber. An diesem Wochenende beraten einige Mitglieder von Opec+.

    Vom "Shutdown" in den USA erwarten Experten zunächst keinen großen Einfluss auf den Ölmarkt. So veröffentlichte das Energieministerium seine Daten zu den wöchentlichen Rohöllagerbeständen. Diese legten etwas zu. Volkswirte hatten hingegen eine Stagnation erwartet./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
