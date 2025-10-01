ZDF-Journalist Theveßen gibt Fehler zu und bittet um Entschuldigung

BERLIN (dpa-AFX) - Der US-Korrespondent des ZDF, Elmar Theveßen, hat einen Fehler in seiner Berichterstattung über den ermordeten rechten Aktivisten Charlie Kirk zugegeben. "Das, was ich gesagt habe, hat er so nicht gesagt. Deswegen war es falsch und deshalb entschuldige ich mich auch", sagte Theveßen im ZDF-Podcast "Der Trump-Effekt". Das Portal "Nius" hatte zuerst darüber berichtet.

Unter anderem hatte der Journalist in einer Folge des Podcasts und in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" über den erschossenen Kirk gesagt, dieser habe sich dafür ausgesprochen, dass Homosexuelle gesteinigt werden müssten. "Das war erstens verkürzt, und durch die Verkürzung war es falsch", sagte Theveßen.