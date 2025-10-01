    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vossloh passt Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme an

    Für Sie zusammengefasst
    • Vossloh hebt Umsatzprognose auf 1,33-1,4 Mrd. Euro.
    • Ergebnis vor Zinsen und Steuern nun 116-126 Mio. Euro.
    • Operative Marge 2025 bleibt bei 9 Prozent stabil.
    Vossloh passt Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme an
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh passt nach der vollzogenen Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba wie angekündigt seine Jahresprognose an. Der Umsatz dürfte nun zwischen 1,33 und 1,4 Milliarden Euro erreichen nach 1,21 Milliarden im Vorjahr, wie Vossloh am Mittwoch in Werdohl mitteilte. Vor Abschluss des Zukaufs standen 1,25 bis 1,325 Milliarden Euro Erlös im Plan. Das um Kaufpreiseffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll statt 110 bis 120 Millionen nun 116 bis 126 Millionen Euro betragen. Vergangenes Jahr waren es gut 105 Millionen Euro Ergebnis gewesen. Die operative Marge (ber. Ebit) soll 2025 weiterhin um 9 Prozent in einem Korridor von plus oder minus einem halben Prozentpunkt liegen.

    In dem Ausblick seien neben Übernahmeeffekten auch aktuelle Wechselkurs- und Zollbelastungen enthalten. Ursprünglich hatte Vossloh auch mit einem früheren Abschluss des Geschäfts und damit mit bereits höheren Beiträgen aus der Konsolidierung in diesem Jahr gerechnet. Den Zukauf schlossen die Sauerländer nun laut Mitteilung zum 1. Oktober ab./men/he

    Vossloh

    -1,55 %
    -3,55 %
    +6,54 %
    +6,16 %
    +79,20 %
    +190,44 %
    +166,27 %
    +37,35 %
    +16.295,56 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 88,20 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 17:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -3,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,71 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -4,17 %/+14,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Vossloh - 766710 - DE0007667107

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vossloh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vossloh passt Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme an Der Bahntechnikkonzern Vossloh passt nach der vollzogenen Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba wie angekündigt seine Jahresprognose an. Der Umsatz dürfte nun zwischen 1,33 und 1,4 Milliarden Euro erreichen nach 1,21 …