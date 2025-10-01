    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp bestätigt Drohnenüberflug

    Essen (ots) - In Kiel ist in der vergangenen Woche auch eine U-Boot-Werft von
    Thyssenkrupp von Drohnen überflogen worden, wie das Unternehmen der
    Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ-Donnerstagausgabe, waz.de) bestätigte.

    "Wir können bestätigen, dass es diesen Drohnen-Überflug gegeben hat, dazu stehen
    wir in engem Austausch mit den Behörden", sagte ein Sprecher von der
    Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS der WAZ. Über die Herkunft der Drohnen habe man
    keine Kenntnisse. Auf die Abläufe in der Werft habe der Vorfall "keinerlei
    Auswirkungen gehabt", betont er.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    11,15€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 10,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,40€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 9,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf die Frage, ob die Rüstungstochter von Thyssenkrupp an ihren Werftstandorten
    über eine Drohnenabwehr verfüge oder sie anzuschaffen plane, ging der Sprecher
    nur indirekt ein: "Wir haben einen gut aufgestellten Werksschutz, der unsere
    Produktion wirksam schützt. Dabei beobachten wir dauerhaft auch die Umgebung
    unserer Anlagen." Man sei im Unternehmen wegen des Drohnenüberflugs "nicht
    beunruhigt", habe das aber "zur Kenntnis genommen".

    Nach Drohnensichtungen auch über einer Klinik und einem Kraftwerk in
    Schleswig-Holstein ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft Flensburg. Wegen
    der teilweise im Verbund erfolgten Drohnenüberflüge liege der Anfangsverdacht
    einer Straftat des sicherheitsgefährdenden Abbildens vor, sagte die Leitende
    Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp am Nachmittag im Innen- und Rechtsausschuss
    des Landtags.

    Pressekontakt:

    Westdeutsche Allgemeine Zeitung
    Zentralredaktion
    Telefon: 0201 - 804 6519
    zentralredaktion@waz.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/6129594
    OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Thyssenkrupp bestätigt Drohnenüberflug In Kiel ist in der vergangenen Woche auch eine U-Boot-Werft von Thyssenkrupp von Drohnen überflogen worden, wie das Unternehmen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ-Donnerstagausgabe, waz.de) bestätigte. "Wir können bestätigen, dass es diesen …