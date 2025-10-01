Thyssenkrupp bestätigt Drohnenüberflug

Essen (ots) - In Kiel ist in der vergangenen Woche auch eine U-Boot-Werft von

Thyssenkrupp von Drohnen überflogen worden, wie das Unternehmen der

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ-Donnerstagausgabe, waz.de) bestätigte.



"Wir können bestätigen, dass es diesen Drohnen-Überflug gegeben hat, dazu stehen

wir in engem Austausch mit den Behörden", sagte ein Sprecher von der

Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS der WAZ. Über die Herkunft der Drohnen habe man

keine Kenntnisse. Auf die Abläufe in der Werft habe der Vorfall "keinerlei

Auswirkungen gehabt", betont er.





