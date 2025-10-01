Thyssenkrupp bestätigt Drohnenüberflug
Essen (ots) - In Kiel ist in der vergangenen Woche auch eine U-Boot-Werft von
Thyssenkrupp von Drohnen überflogen worden, wie das Unternehmen der
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ-Donnerstagausgabe, waz.de) bestätigte.
"Wir können bestätigen, dass es diesen Drohnen-Überflug gegeben hat, dazu stehen
wir in engem Austausch mit den Behörden", sagte ein Sprecher von der
Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS der WAZ. Über die Herkunft der Drohnen habe man
keine Kenntnisse. Auf die Abläufe in der Werft habe der Vorfall "keinerlei
Auswirkungen gehabt", betont er.
Thyssenkrupp von Drohnen überflogen worden, wie das Unternehmen der
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ-Donnerstagausgabe, waz.de) bestätigte.
"Wir können bestätigen, dass es diesen Drohnen-Überflug gegeben hat, dazu stehen
wir in engem Austausch mit den Behörden", sagte ein Sprecher von der
Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS der WAZ. Über die Herkunft der Drohnen habe man
keine Kenntnisse. Auf die Abläufe in der Werft habe der Vorfall "keinerlei
Auswirkungen gehabt", betont er.
Anzeige
Präsentiert von
Auf die Frage, ob die Rüstungstochter von Thyssenkrupp an ihren Werftstandorten
über eine Drohnenabwehr verfüge oder sie anzuschaffen plane, ging der Sprecher
nur indirekt ein: "Wir haben einen gut aufgestellten Werksschutz, der unsere
Produktion wirksam schützt. Dabei beobachten wir dauerhaft auch die Umgebung
unserer Anlagen." Man sei im Unternehmen wegen des Drohnenüberflugs "nicht
beunruhigt", habe das aber "zur Kenntnis genommen".
Nach Drohnensichtungen auch über einer Klinik und einem Kraftwerk in
Schleswig-Holstein ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft Flensburg. Wegen
der teilweise im Verbund erfolgten Drohnenüberflüge liege der Anfangsverdacht
einer Straftat des sicherheitsgefährdenden Abbildens vor, sagte die Leitende
Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp am Nachmittag im Innen- und Rechtsausschuss
des Landtags.
Pressekontakt:
Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Zentralredaktion
Telefon: 0201 - 804 6519
zentralredaktion@waz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/6129594
OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung
über eine Drohnenabwehr verfüge oder sie anzuschaffen plane, ging der Sprecher
nur indirekt ein: "Wir haben einen gut aufgestellten Werksschutz, der unsere
Produktion wirksam schützt. Dabei beobachten wir dauerhaft auch die Umgebung
unserer Anlagen." Man sei im Unternehmen wegen des Drohnenüberflugs "nicht
beunruhigt", habe das aber "zur Kenntnis genommen".
Nach Drohnensichtungen auch über einer Klinik und einem Kraftwerk in
Schleswig-Holstein ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft Flensburg. Wegen
der teilweise im Verbund erfolgten Drohnenüberflüge liege der Anfangsverdacht
einer Straftat des sicherheitsgefährdenden Abbildens vor, sagte die Leitende
Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp am Nachmittag im Innen- und Rechtsausschuss
des Landtags.
Pressekontakt:
Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Zentralredaktion
Telefon: 0201 - 804 6519
zentralredaktion@waz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/6129594
OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
MilaJu schrieb 28.09.25, 13:09
mitdiskutieren »
EkelhAFD .... Eure braune Ideologie hat hier nichts zu suchen. Hier geht es um THYSSENKRUPP und TKMS .
Euch müsste man glatt auch den Aktienhandel verbieten 🤣
goldmarie55 schrieb 27.09.25, 09:06
mitdiskutieren »
….ach herrje, wenn Sachlichkeit und Neutralität schon als linksradikale Ansichten eingestuft werden 😂😂. Humor ist wer trotzdem lacht….
Wünsche allen ein schönes Wochenende und steigende Kurse in der kommenden Woche 📈😀
goldmarie55 schrieb 27.09.25, 08:16
mitdiskutieren »
…um Missverständnissen vorzubeugen: Dies ist ein Börsenforum zu Thyssenkrupp. Hier hat politische Werbung – und insbesondere jede Form von Werbung für rechtsradikale Parteien – absolut nichts verloren. Pressefreiheit ist ein hohes Gut, doch an dieser Stelle gilt es, beim Thema zu bleiben. Ich bitte eindringlich, dies zu respektieren.“
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte