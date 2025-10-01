Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.861,75USD pro Feinunze und notiert damit +0,08 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 47,35USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,44 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,61USD und verzeichnet ein Minus von -0,71 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,99USD und verzeichnet ein Minus von -0,70 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.249,00 USD -0,91 % Platin 1.557,50 USD -0,64 % Kupfer London Rolling 10.341,01 USD +0,52 % Aluminium 2.694,56 PKT +0,10 % Erdgas 3,346 USD +0,50 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +1,44 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.10.25, 17:29 Uhr.