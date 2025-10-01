Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.861,75USD pro Feinunze und notiert damit +0,08 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 47,35USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,44 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,61USD und verzeichnet ein Minus von -0,71 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,99USD und verzeichnet ein Minus von -0,70 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.249,00USD
|-0,91 %
|Platin
|1.557,50USD
|-0,64 %
|Kupfer London Rolling
|10.341,01USD
|+0,52 %
|Aluminium
|2.694,56PKT
|+0,10 %
|Erdgas
|3,346USD
|+0,50 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +1,44 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.10.25, 17:29 Uhr.