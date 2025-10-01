    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Euro wenig verändert

    • Euro-Kurs stabil bei 1,1730 US-Dollar am Nachmittag.
    • US-Regierung im "Shutdown" wegen Finanzierungsstreit.
    • Eurozone-Inflation steigt auf 2,2 Prozent im September.
    Devisen - Euro wenig verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Vorübergehende Gewinne gab er im Handelsverlauf wieder ab. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1730 US-Dollar. Sie bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1724 (Dienstag: 1,1741) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8529 (0,8517) Euro.

    Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte.

    Der Dollar geriet nur vorübergehend unter Druck. Schlechter als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA belasteten ihn nicht nachhaltig. Die Privatwirtschaft der USA hat im September unerwartet Arbeitsplätze abgebaut. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 32.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Es war eine Stagnation erwartet worden. Trotz des starken Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal seien die Arbeitgeber zurückhaltend bei Neueinstellungen, kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson.

    In der Eurozone hat die Inflation im September wie erwartet angezogen. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen. Im August hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen. "Die EZB tat gut daran, ihre Zinsen nicht weiter zu senken", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Inflationsrisiken seien noch nicht vollständig gebannt. Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen, da die Daten im Rahmen der Erwartungen lagen und die Zahlen aus den Mitgliedsstaaten schon bekannt waren.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87040 (0,87340) britische Pfund, 172,47 (173,76) japanische Yen und 0,9365 (0,9364) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete 3.861 Dollar. Das waren 4 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
