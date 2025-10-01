    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 2. Oktober 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Oktober.

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung
    09:00 DEU: BASF, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 9/25
    08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
