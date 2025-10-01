    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Alexander Daum wechselt als Branchenmacher zu maxmatch

    München (ots) - Nach zwölf erfolgreichen Jahren bei der nexpera Gruppe in
    München wechselt Alexander Daum nun als Managing Partner zur maxmatch
    Personalberatung GmbH.

    Alexander Daum zählt zu den renommiertesten Experten in der Personalberatung des
    Bau- und Immobilienbereichs. Mit seinem Schritt in den Executive Search setzt er
    seine Reise konsequent fort.

    Als Head of Practice-Group Real-Estate ist er nun in der bundesweiten
    Gesamtverantwortung des Branchenausbaus.

    "Wir wollen den Recruiting-Markt in der Bau- und Immobilienwirtschaft nachhaltig
    prägen und Unternehmen bundesweit mit den besten Köpfen zusammenbringen", sagt
    Alexander Daum zu seiner neuen Aufgabe.

    "Entscheidend ist nicht, den schnellsten Lebenslauf zu finden, sondern einen
    echten Wertbeitrag zu liefern - Talente, die Strategie, Umsetzung und Kultur
    spürbar stärken. Mein Ansatz verbindet tiefes Marktverständnis, persönliche
    Netzwerke, datengetriebene Suche und persönliche Beratung auf Top-Niveau. Dabei
    für mich immer im Mittelpunkt: die Menschen, deren Chancen und die sich
    verändernden Marktbedürfnisse."

    Der Schwerpunkt in Zukunft: Executive Search für kritische Schlüsselrollen -
    ergänzt um einen fokussierten Expert Search in wichtigen operativen
    Spezialthemen.

    Die Schwerpunktthemen: Projektentwicklung, Investment/Asset/Property Management,
    Bau und Technik sowie Corporate-Real-Estate.

    maxmatch setzt dabei auf hochwertige Direktansprachen, skalierbare Suchprozesse
    und eine persönliche Betreuung entlang des gesamten Projektzyklus.

    "Wir bauen Netzwerke, schärfen die Organisationsentwicklung und bewegen
    Karrieren", so Daum.

    maxmatch und nexpera gehören zur Callisto Group. Durch die enge Zusammenarbeit
    innerhalb der Gruppe profitieren Mandanten von integrierten Leistungen entlang
    der HR- und Organisationskette - von Executive Search über Interim-Lösungen bis
    zu Programmen für Führung und Kultur.

    Mit der Berufung von Alexander Daum stärkt maxmatch das Real-Estate-Segment. Die
    bisherigen Aktivitäten der nexpera Gruppe werden in die maxmatch Struktur
    integriert. Damit entsteht ein neues Segment mit mehr als zehn Jahren Erfahrung,
    über 300 erfolgreichen Projektbesetzungen und einem klaren Plan für 2026: den
    Markt mit echten Machern mitgestalten!

    Pressekontakt:

    Sven Kolthof
    +49 (0) 171 4431139
    mailto:kolthof@callistogroup.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181130/6129624
    OTS: maxmatch Personalberatung GmbH




