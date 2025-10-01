Alexander Daum wechselt als Branchenmacher zu maxmatch
München (ots) - Nach zwölf erfolgreichen Jahren bei der nexpera Gruppe in
München wechselt Alexander Daum nun als Managing Partner zur maxmatch
Personalberatung GmbH.
Alexander Daum zählt zu den renommiertesten Experten in der Personalberatung des
Bau- und Immobilienbereichs. Mit seinem Schritt in den Executive Search setzt er
seine Reise konsequent fort.
München wechselt Alexander Daum nun als Managing Partner zur maxmatch
Personalberatung GmbH.
Alexander Daum zählt zu den renommiertesten Experten in der Personalberatung des
Bau- und Immobilienbereichs. Mit seinem Schritt in den Executive Search setzt er
seine Reise konsequent fort.
Als Head of Practice-Group Real-Estate ist er nun in der bundesweiten
Gesamtverantwortung des Branchenausbaus.
"Wir wollen den Recruiting-Markt in der Bau- und Immobilienwirtschaft nachhaltig
prägen und Unternehmen bundesweit mit den besten Köpfen zusammenbringen", sagt
Alexander Daum zu seiner neuen Aufgabe.
"Entscheidend ist nicht, den schnellsten Lebenslauf zu finden, sondern einen
echten Wertbeitrag zu liefern - Talente, die Strategie, Umsetzung und Kultur
spürbar stärken. Mein Ansatz verbindet tiefes Marktverständnis, persönliche
Netzwerke, datengetriebene Suche und persönliche Beratung auf Top-Niveau. Dabei
für mich immer im Mittelpunkt: die Menschen, deren Chancen und die sich
verändernden Marktbedürfnisse."
Der Schwerpunkt in Zukunft: Executive Search für kritische Schlüsselrollen -
ergänzt um einen fokussierten Expert Search in wichtigen operativen
Spezialthemen.
Die Schwerpunktthemen: Projektentwicklung, Investment/Asset/Property Management,
Bau und Technik sowie Corporate-Real-Estate.
maxmatch setzt dabei auf hochwertige Direktansprachen, skalierbare Suchprozesse
und eine persönliche Betreuung entlang des gesamten Projektzyklus.
"Wir bauen Netzwerke, schärfen die Organisationsentwicklung und bewegen
Karrieren", so Daum.
maxmatch und nexpera gehören zur Callisto Group. Durch die enge Zusammenarbeit
innerhalb der Gruppe profitieren Mandanten von integrierten Leistungen entlang
der HR- und Organisationskette - von Executive Search über Interim-Lösungen bis
zu Programmen für Führung und Kultur.
Mit der Berufung von Alexander Daum stärkt maxmatch das Real-Estate-Segment. Die
bisherigen Aktivitäten der nexpera Gruppe werden in die maxmatch Struktur
integriert. Damit entsteht ein neues Segment mit mehr als zehn Jahren Erfahrung,
über 300 erfolgreichen Projektbesetzungen und einem klaren Plan für 2026: den
Markt mit echten Machern mitgestalten!
Pressekontakt:
Sven Kolthof
+49 (0) 171 4431139
mailto:kolthof@callistogroup.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181130/6129624
OTS: maxmatch Personalberatung GmbH
