Alexander Daum wechselt als Branchenmacher zu maxmatch

München (ots) - Nach zwölf erfolgreichen Jahren bei der nexpera Gruppe in

München wechselt Alexander Daum nun als Managing Partner zur maxmatch

Personalberatung GmbH.



Alexander Daum zählt zu den renommiertesten Experten in der Personalberatung des

Bau- und Immobilienbereichs. Mit seinem Schritt in den Executive Search setzt er

seine Reise konsequent fort.





Als Head of Practice-Group Real-Estate ist er nun in der bundesweiten

Gesamtverantwortung des Branchenausbaus.



"Wir wollen den Recruiting-Markt in der Bau- und Immobilienwirtschaft nachhaltig

prägen und Unternehmen bundesweit mit den besten Köpfen zusammenbringen", sagt

Alexander Daum zu seiner neuen Aufgabe.



"Entscheidend ist nicht, den schnellsten Lebenslauf zu finden, sondern einen

echten Wertbeitrag zu liefern - Talente, die Strategie, Umsetzung und Kultur

spürbar stärken. Mein Ansatz verbindet tiefes Marktverständnis, persönliche

Netzwerke, datengetriebene Suche und persönliche Beratung auf Top-Niveau. Dabei

für mich immer im Mittelpunkt: die Menschen, deren Chancen und die sich

verändernden Marktbedürfnisse."



Der Schwerpunkt in Zukunft: Executive Search für kritische Schlüsselrollen -

ergänzt um einen fokussierten Expert Search in wichtigen operativen

Spezialthemen.



Die Schwerpunktthemen: Projektentwicklung, Investment/Asset/Property Management,

Bau und Technik sowie Corporate-Real-Estate.



maxmatch setzt dabei auf hochwertige Direktansprachen, skalierbare Suchprozesse

und eine persönliche Betreuung entlang des gesamten Projektzyklus.



"Wir bauen Netzwerke, schärfen die Organisationsentwicklung und bewegen

Karrieren", so Daum.



maxmatch und nexpera gehören zur Callisto Group. Durch die enge Zusammenarbeit

innerhalb der Gruppe profitieren Mandanten von integrierten Leistungen entlang

der HR- und Organisationskette - von Executive Search über Interim-Lösungen bis

zu Programmen für Führung und Kultur.



Mit der Berufung von Alexander Daum stärkt maxmatch das Real-Estate-Segment. Die

bisherigen Aktivitäten der nexpera Gruppe werden in die maxmatch Struktur

integriert. Damit entsteht ein neues Segment mit mehr als zehn Jahren Erfahrung,

über 300 erfolgreichen Projektbesetzungen und einem klaren Plan für 2026: den

Markt mit echten Machern mitgestalten!



