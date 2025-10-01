BSI Software treibt Wachstum weiter voran
Hilke Diepenbruck wird CMO (FOTO)
Baden (ots) - Hilke Diepenbruck startet ab heute in ihrer neuen Rolle als Chief
Marketing Officer (CMO) bei BSI Software, dem führenden europäischen CRM- und
CX-Softwarehersteller. In dieser Position wird sie das Marketing sowie die
Produktpositionierung des Schweizer Softwareunternehmens strategisch
weiterentwickeln. BSI Software setzt damit seinen starken Wachstumspfad in den
Fokusbranchen Banken, Versicherungen, Handel, Energie- und Versorgungswirtschaft
fort.
Diepenbruck bringt einen großen Erfahrungsschatz in der internationalen
Positionierung von Software- und SaaS-Unternehmen mit. Zuletzt verantwortete die
Diplom-Ökonomin als CMO beim SaaS-Anbieter Contentserv - inzwischen Teil von
Centric Software - das globale Marketing. Zuvor prägte sie die Markenwahrnehmung
des dänischen Softwareanbieters Stibo Systems. In ihrer Laufbahn arbeitete die
erfahrene Marketingstrategin ausserdem unter anderem für renommierte Agenturen
wie Springer & Jacoby, Serviceplan und Palmer Hargreaves.
"Hilke Diepenbruck bringt für uns die ideale Kombination aus tiefem Verständnis
für Vermarktung, Technologie und Produktgestaltung mit", sagt Markus Brunold,
CEO von BSI Software. "Mit ihrer hervorragenden Expertise wird sie unser
Wachstum unterstützen und BSI Software als führenden europäischen CRM- und
CX-Plattform-Anbieter noch stärker im Markt positionieren."
Auch Hilke Diepenbruck blickt erwartungsvoll auf ihre neue Aufgabe: "BSI
Software vereint technologische Exzellenz, Haltung und tiefes Fachwissen in
seinen Fokusbranchen - eine Kombination, die für mich in der Softwarelandschaft
einzigartig ist. Jetzt gilt es, unsere starke Position als europäische Nummer 1
weiter auszubauen, die Marke BSI Software gezielt weiterzuentwickeln und Kunden
in ganz Europa für unsere moderne, AI-gestützte CRM- und CX-Plattform zu
begeistern."
BSI Software unterstützt Unternehmen in den Branchen Banken, Versicherungen,
Handel sowie Energie- und Versorgungswirtschaft als verlässlicher
CRM/CX-Partner. Mit der Verbindung von Innovation und regulatorischer Sicherheit
etabliert sich das Unternehmen als führende europäische Alternative zu
US-Plattformen. Zu den Kundinnen und Kunden von BSI Software zählen renommierte
Unternehmen wie der ADAC, Hornbach, Techem, PostFinance, die Raiffeisen
Bankengruppe oder Signal Iduna.
Über BSI Software
Der Schweizer Softwarehersteller BSI Software bietet die marktführende
europäische CRM- und CX-Software, die nicht nur technisch überlegen, sondern
auch in ihrer Wirkweise zukunftsweisend ist.
Das modular aufgebaute Produkt, die BSI Customer Suite, stellt als holistische
Kundenplattform alles bereit, was eine exzellente Customer Experience braucht.
Dazu gehört u. a. auch die CRM-Lösung mit generativer 360°-Kundensicht, der
AI-basierte BSI Companion und die Automatisierung durch AI Agents.
BSI setzt auf langfristige, partnerschaftliche Beziehungen. Für die
Fokusbranchen Banking, Insurance, Retail sowie Energy & Utilities verbindet das
Unternehmen tiefgehendes Branchenverständnis mit technologischer Exzellenz.
Das Unternehmen BSI Software ist Marktführer in seinen Fokusbranchen in der
DACH-Region. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie ADAC, Hornbach,
Techem, PostFinance, die Raiffeisen Bankengruppe oder Signal Iduna. Software und
Menschen im Zusammenspiel - dafür steht BSI Software.
https://www.bsi-software.com/de/ (https://services.hosting.augure.com/Response/c
3lim/%7B838a8db1-f491-490a-b39f-60a703169559%7D)
Pressekontakt:
PIABO Communications
mailto:bsi-software@piabo.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180591/6129628
OTS: BSI Software
