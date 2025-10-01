Hilke Diepenbruck wird CMO (FOTO)

Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage:

Schaffen Sie den Höchstkurs von vor der Coronapandemie noch mal?





„Natürlich, da ist noch ganz viel Luft drin. Selbst dieser Höchstkurs spiegelt meines Erachtens noch lange nicht den Unternehmenswert wider.“





Ich glaube zwar, die Frage ist etwas falsch Formuliert, weil der Höchstkurs war ja in der Coronazeit aber gut.







