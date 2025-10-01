Hilke Diepenbruck wird CMO (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding

    Baden (ots) - Hilke Diepenbruck startet ab heute in ihrer neuen Rolle als Chief
    Marketing Officer (CMO) bei BSI Software, dem führenden europäischen CRM- und
    CX-Softwarehersteller. In dieser Position wird sie das Marketing sowie die
    Produktpositionierung des Schweizer Softwareunternehmens strategisch
    weiterentwickeln. BSI Software setzt damit seinen starken Wachstumspfad in den
    Fokusbranchen Banken, Versicherungen, Handel, Energie- und Versorgungswirtschaft
    fort.

    Diepenbruck bringt einen großen Erfahrungsschatz in der internationalen
    Positionierung von Software- und SaaS-Unternehmen mit. Zuletzt verantwortete die
    Diplom-Ökonomin als CMO beim SaaS-Anbieter Contentserv - inzwischen Teil von
    Centric Software - das globale Marketing. Zuvor prägte sie die Markenwahrnehmung
    des dänischen Softwareanbieters Stibo Systems. In ihrer Laufbahn arbeitete die
    erfahrene Marketingstrategin ausserdem unter anderem für renommierte Agenturen
    wie Springer & Jacoby, Serviceplan und Palmer Hargreaves.

    "Hilke Diepenbruck bringt für uns die ideale Kombination aus tiefem Verständnis
    für Vermarktung, Technologie und Produktgestaltung mit", sagt Markus Brunold,
    CEO von BSI Software. "Mit ihrer hervorragenden Expertise wird sie unser
    Wachstum unterstützen und BSI Software als führenden europäischen CRM- und
    CX-Plattform-Anbieter noch stärker im Markt positionieren."

    Auch Hilke Diepenbruck blickt erwartungsvoll auf ihre neue Aufgabe: "BSI
    Software vereint technologische Exzellenz, Haltung und tiefes Fachwissen in
    seinen Fokusbranchen - eine Kombination, die für mich in der Softwarelandschaft
    einzigartig ist. Jetzt gilt es, unsere starke Position als europäische Nummer 1
    weiter auszubauen, die Marke BSI Software gezielt weiterzuentwickeln und Kunden
    in ganz Europa für unsere moderne, AI-gestützte CRM- und CX-Plattform zu
    begeistern."

    BSI Software unterstützt Unternehmen in den Branchen Banken, Versicherungen,
    Handel sowie Energie- und Versorgungswirtschaft als verlässlicher
    CRM/CX-Partner. Mit der Verbindung von Innovation und regulatorischer Sicherheit
    etabliert sich das Unternehmen als führende europäische Alternative zu
    US-Plattformen. Zu den Kundinnen und Kunden von BSI Software zählen renommierte
    Unternehmen wie der ADAC, Hornbach, Techem, PostFinance, die Raiffeisen
    Bankengruppe oder Signal Iduna.

    Über BSI Software

    Der Schweizer Softwarehersteller BSI Software bietet die marktführende
    europäische CRM- und CX-Software, die nicht nur technisch überlegen, sondern
    auch in ihrer Wirkweise zukunftsweisend ist.

    Das modular aufgebaute Produkt, die BSI Customer Suite, stellt als holistische
    Kundenplattform alles bereit, was eine exzellente Customer Experience braucht.
    Dazu gehört u. a. auch die CRM-Lösung mit generativer 360°-Kundensicht, der
    AI-basierte BSI Companion und die Automatisierung durch AI Agents.

    BSI setzt auf langfristige, partnerschaftliche Beziehungen. Für die
    Fokusbranchen Banking, Insurance, Retail sowie Energy & Utilities verbindet das
    Unternehmen tiefgehendes Branchenverständnis mit technologischer Exzellenz.

    Das Unternehmen BSI Software ist Marktführer in seinen Fokusbranchen in der
    DACH-Region. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie ADAC, Hornbach,
    Techem, PostFinance, die Raiffeisen Bankengruppe oder Signal Iduna. Software und
    Menschen im Zusammenspiel - dafür steht BSI Software.

    https://www.bsi-software.com/de/ (https://services.hosting.augure.com/Response/c
    3lim/%7B838a8db1-f491-490a-b39f-60a703169559%7D)

    Pressekontakt:

    PIABO Communications
    mailto:bsi-software@piabo.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180591/6129628
    OTS: BSI Software


