Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit

Die Resultate zeigten, dass der Umbau von Nike Früchte trägt. So konnte der weltgrößte Sportartikelhersteller, der seit einiger Zeit unter sinkenden Umsätzen leidet, seine Erlöse nun wieder leicht steigern. Im zuletzt vernachlässigten, aber wichtigen Großhandelsgeschäft wurden Fortschritte gemacht. Beeinträchtigt werden die Bemühungen jedoch durch die US-Zollpolitik, die nicht nur Nike, sondern die gesamte Branche umtreibt. Die Zölle schlagen auf US-Unternehmen durch, weil viele Produkte in Asien hergestellt werden.

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Sportartikelsektor haben am Mittwoch auf beiden Seiten des Atlantiks von starken Quartalszahlen des US-Unternehmens Nike profitiert. Dessen Anteilscheine legten im New Yorker Handel zuletzt um 5,4 Prozent auf 73,52 US-Dollar zu. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals übertrafen die Erwartungen. Das half auch den Papieren der deutschen Konkurrenten Adidas und Puma , die letztlich um 4,00 respektive 3,2 Prozent zulegten.

Das Zollthema trübte jedoch an diesem Tag die Anlegerstimmung nicht. In Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It" empfahlen die Analysten Randal Konik von Jefferies und Matthew Boss von JPMorgan in ihren Kommentaren zu Nike: "Just Buy It". Konik rät den Anlegern, angesichts erfolgreicher Produktstrategien in die Offensive zu gehen. Paul Lejuez von der Citigroup sprach von "Fortschritten auf allen Ebenen".

Lejuez und manch anderer mutmaßen allerdings, dass eine Erholung im Wesentlichen bereits eingepreist ist. Denn seit dem Tief seit 2017, auf das die Nike-Aktie im April bei 52,28 Dollar gefallen war, ist der Kurs inzwischen wieder um rund 40 Prozent gestiegen. Allerdings war der Schwung zeitweise sogar noch etwas größer gewesen, denn im Sommer hatten die Papiere in der Spitze 80 Dollar gekostet und sich dem bisherigen Jahreshoch aus dem Monat Februar genähert. Vom 179-Dollar-Rekord aus dem Jahr 2021 sind die Aktien allerdings noch meilenweit entfernt.

Was die Auswirkungen auf Adidas und Puma betrifft, wird die Wende bei Nike auch kritisch gesehen. UBS-Experte Robert Krankowski hob die Fortschritte des US-Konzerns in Sachen Trendwende hervor, rechnet aber damit, dass dies die Debatte über die Nachhaltigkeit der Wachstumsdynamik von Adidas nun verschärfen dürfte. Denn Adidas und Nike sei es in der Vergangenheit nur in etwa einem Drittel der Quartale gelungen, gleichzeitig die Branche abzuhängen. Mit Blick auf Puma könnte die Nike-Stärke zudem dessen Turnaround erschweren.

Die Aktien von Lululemon konnten indes nur geringfügig von den Nike-Nachrichten profitieren. Dessen Aktienkurs legte zuletzt nur um 0,5 Prozent auf 178,80 Dollar zu. Wie Jefferies-Analyst Konik schrieb, hat Nike die strukturellen Herausforderungen der Branche in China hervorgehoben. Vor diesem Hintergrund, so führte Konik aus, werde es der Yoga-Bekleidungsspezialist schwer haben, seine ambitionierten Ziele in China zu erreichen./tih/ag/jha/ck/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,81 % und einem Kurs von 62,83 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 17:46 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,19 %. Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd.. PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -26,94 %/+0,46 % bedeutet.



