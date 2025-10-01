Wirtschaft
Dax legt kräftig zu - Pharma-Aktien beflügeln Index
"Die Aussicht auf eine sich abzeichnende Einigung im Pharmastreit mit den USA zieht die Aktien der europäischen Pharmaunternehmen stark in Richtung Kursnorden. Die Aktien von Merck und Bayer befinden sich bei den Dax-Gewinnern weit vorne", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die eher schwachen europäischen Konjunkturdaten wurden ignoriert und auch die leicht höheren Preisdaten hatten keinen nachhaltigen Einfluss auf das Handelsgeschehen."
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im November kostete 31 Euro. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis sank für seine Verhältnisse deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 65,30 US-Dollar, das waren 73 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1725 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8529 Euro zu haben.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Zahlen sind die Argumenten ,der Kurs bestätigt diese. Übe dich in Geduld,der Kurs wird dir nicht davonrennen,hat Mühe sogar über 110 zu klettern
Ich lese kaum bis keine Argumente für deine Annahmen. Genug gewartet. Die 100,- haben wir gesehen. Hatte schon einen Longtrade an der 104,- da ich da in den Mini-Absturz nicht besser reingekommen bin und es auch nicht rechtzeitig gesehen habe. 106,- bietet eine starke Unterstützung wie wir gerade sehen. Darunter würde ich auch noch mal raus und gerne zu 100,- rein. Bei 80,- kann man immer noch nachkaufen. Da ist ja kaum Downside bei viel Upside. Was waren jetzt die unlösbaren Probelme? Die Aktie ist schon sehr günstig.