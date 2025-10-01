Starkes Quartalsergebnis für HBM Healthcare: NAV +16,4% im Q2 2025/26
HBM Healthcare Investments AG beeindruckt mit einem starken zweiten Quartal: Der Nettoinventarwert je Aktie stieg um 16,4 %, während der Quartalsgewinn währungsbedingte Verluste ausglich.
Foto: adobe.stock.com
- HBM Healthcare Investments AG steigerte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 den Nettoinventarwert (NAV) je Aktie um 16,4 Prozent auf CHF 251,78.
- Der Quartalsgewinn betrug CHF 236 Millionen, was den währungsbedingten Verlust aus dem ersten Quartal mehr als kompensierte.
- Für das erste Halbjahr wird ein Gewinn von CHF 96 Millionen und ein Anstieg des NAV um 6,1 Prozent in Schweizer Franken (17,8 Prozent in US-Dollar) erwartet.
- Der Aktienkurs stieg im gleichen Zeitraum um 4,0 Prozent, bleibt jedoch 28 Prozent unter dem Nettoinventarwert.
- Die positive Entwicklung im zweiten Quartal wurde durch klinische Studienergebnisse und Übernahmeangebote für verschiedene Portfoliounternehmen unterstützt.
- HBM Healthcare Investments zeigt sich optimistisch für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres und erwartet weitere positive Impulse aus ihren Beteiligungen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 24.10.2025.
Der Kurs von HBM Healthcare Investments lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 195,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,78 % im Plus.
+0,85 %
+1,02 %
+2,74 %
+4,97 %
-3,93 %
-15,25 %
-20,29 %
+154,41 %
+283,76 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte