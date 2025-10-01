Starkes Quartalsergebnis für HBM Healthcare: NAV +16,4% im Q2 2025/26

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHBM Healthcare Investments AktievorwärtsNachrichten zu HBM Healthcare Investments
    Foto: adobe.stock.com
    • HBM Healthcare Investments AG steigerte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 den Nettoinventarwert (NAV) je Aktie um 16,4 Prozent auf CHF 251,78.
    • Der Quartalsgewinn betrug CHF 236 Millionen, was den währungsbedingten Verlust aus dem ersten Quartal mehr als kompensierte.
    • Für das erste Halbjahr wird ein Gewinn von CHF 96 Millionen und ein Anstieg des NAV um 6,1 Prozent in Schweizer Franken (17,8 Prozent in US-Dollar) erwartet.
    • Der Aktienkurs stieg im gleichen Zeitraum um 4,0 Prozent, bleibt jedoch 28 Prozent unter dem Nettoinventarwert.
    • Die positive Entwicklung im zweiten Quartal wurde durch klinische Studienergebnisse und Übernahmeangebote für verschiedene Portfoliounternehmen unterstützt.
    • HBM Healthcare Investments zeigt sich optimistisch für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres und erwartet weitere positive Impulse aus ihren Beteiligungen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 24.10.2025.

    Der Kurs von HBM Healthcare Investments lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 195,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,78 % im Plus.


    HBM Healthcare Investments

    +0,85 %
    +1,02 %
    +2,74 %
    +4,97 %
    -3,93 %
    -15,25 %
    -20,29 %
    +154,41 %
    +283,76 %
    ISIN:CH0012627250WKN:984345





