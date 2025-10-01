AstraZeneca - Aktie zieht deutlich an - 01.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die AstraZeneca Aktie. Mit einer Performance von +9,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AstraZeneca ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Medikamente in Onkologie und anderen Bereichen spezialisiert. Es konkurriert mit Branchengrößen wie Pfizer und Roche und hebt sich durch seine starke Forschungspipeline und strategische Allianzen ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AstraZeneca investiert war, konnte einen Gewinn von +9,24 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die AstraZeneca Aktie damit um +0,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AstraZeneca auf +2,36 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

AstraZeneca Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,78 % 1 Monat -4,76 % 3 Monate +9,24 % 1 Jahr -6,81 %

Informationen zur AstraZeneca Aktie

Es gibt 3 Mrd. AstraZeneca Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,59 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

AstraZeneca Aktie jetzt kaufen?

Ob die AstraZeneca Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AstraZeneca Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.